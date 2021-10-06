台南井仔腳鹽田文化重振 入選全球百大永續故事獎

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今年以台南市北門區井仔腳鹽田文化重振故事，報名參加全球百大綠色旅遊目的地競賽，在文化與社區類別獲得「全球百大永續故事獎」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲管處）今天透過新聞稿指出，「全球百大綠色旅遊目的地」（theGlobal Top 100 Green Sustainable Destination） 認證競賽，由總部位於荷蘭的非營利組織綠色旅遊目的地基金會（Green Destinations Foundation）主辦，今年邁入第7年。

雲管處指出，今年比賽首次增加「全球百大永續故事獎」（Top 100 Sustainable Stories），競賽頒獎大會採全球視訊方式自10月4日起共進行4天，並舉辦永續旅遊主題研討會。

雲管處指出，競賽依據聯合國公布的可持續發展目標（SDG） 訂定100項永續指標，作為綠色永續目的地認證基準，第1階段必須完成6大類100項永續指標中的30項，才能進入第2階段的「全球百大永續故事獎」比賽。

雲管處指出，此次以 The White Time - JingzaijiaoCommunity’s Culture Revival「被遺忘的白色時光—井仔腳鹽田文化重振」故事，參加「文化與社區」（Culture and Communities）類別，與全球其他45個國家共160個旅遊目的地故事一同競賽，獲得「全球百大永續故事獎」肯定。

雲管處指出，井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，不僅將特殊的瓦盤鹽田保留下來，並且延續百年曬鹽技法，更透過環境教育課程，傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化，結合當地社區、旅遊業透過「平安鹽祭」活動廣為宣傳，打造為兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，獲國際綠色旅遊目的地基金會認可，入選2021年全球百大永續故事。