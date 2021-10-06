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井仔腳鹽田傳捷報 獲全球百大永續故事獎最佳案例

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門井仔腳瓦盤鹽田再傳國際捷報， 獲選「全球百大永續故事」獎最佳案例。記者謝進盛／攝影
台南北門井仔腳瓦盤鹽田再傳國際捷報， 獲選「全球百大永續故事」獎最佳案例。記者謝進盛／攝影

台南北門井仔腳瓦盤鹽田再傳捷報；總部設在荷蘭的國際綠色旅遊目的地基金會昨公布評定入選為「世界百大永續故事」最佳案例，也是2017年獲得亞太旅行協會「環境保育類-環境教育計畫」金獎，再度獲國際殊榮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今年報名參加「全球百大旅遊目的地 」 認證，競賽共分三階段，第一階段須完成6大類100項永續指標中的30項，才能獲得第入第二階段的「全球百大永續故事獎」比賽。該獎項共分6類，包括文化與社區、當地產業減碳、環境與氣候、當地產業連結、自然與生態、及旅遊重振。

雲嘉南管理處今年以「被遺忘的白色時光—井仔腳鹽田文化重振」故事，參加「文化與社區」類別，與全球其他45個國家共160個旅遊目的地故事一同競賽。

雲管處指出，井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，不僅將特殊瓦盤鹽田保留下來，並且延續百年曬鹽技法，更透過環境教育課程，傳承及宣揚日益式微的曬鹽文化。引進民間資源開發多元「鹽」文化商品，結合當地社區、旅遊業透過「平安鹽祭」活動，成功打造兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，並獲得國際綠色旅遊目的地基金會的認可入選為2021年全球百大永續故事最佳案例。

綠色旅遊目的地基金會總部位在荷蘭，為非營利組織，所主辦的「全球百大綠色旅遊目的地競賽」至今已邁入第7年，今年是該比賽升級轉型後，第一次增加「全球百大永續故事獎」，因疫情本次競賽頒獎大會採全球視訊方式進行，並舉辦永續旅遊主題研討會，自10月4日共為期4天的舉行，這次年會主題包括國家國家永續政策、過度旅遊、自然及文化保護、減少旅遊對地球的影響、旅遊的重置再生與修復、氣候變遷工作坊。

 

荷蘭 國家風景區 氣候變遷

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