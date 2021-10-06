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降低交通事故 台南發表中西區及東區校園風險地圖

中央社 / 台南6日電

台南市政府今天發表中西區及東區校園交通事故風險地圖，以成功大學、台南大學、台南一中、台南女中及台南護專5校為核心，透過大數據分析檢視周邊道路風險，提醒學子注意。

繼去年發表永康區校園交通事故風險地圖後，南市府今天再公布中西區及東區校園交通事故風險地圖。「校園風險地圖計畫」成果記者會上午在永華市政中心召開。

出席記者會的台南市長黃偉哲表示，數據顯示永康區地圖發表後，永康區18歲至24歲年輕人交通事故減少比例達15.47%。交通的改善除執法外，就是要宣導及改善硬體設施，讓成效早日立竿見影。另外，他也感謝參與計劃的國泰產險一起合作開發AR擴充實境軟體。

交通局延續去年產官學合作成果，與國泰產險、國立陽明交通大學再度攜手合作，這次的中西區及東區校園交通事故風險地圖，以成功大學、台南大學、台南一中、台南女中及台南護專5校為核心。

透過大數據分析校園周邊交通事故風險地點，經由現勘討論，並借重陽明交通大學教授吳宗修指導，製作校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議，並分別針對行人、機車、汽車三類用路方式提出防禦性駕駛對策。

除了透過校園交通風險地圖懶人包海報宣導，國泰產險製作Web AR互動體驗，加入實景照片或影片，讓民眾可更容易了解各路口潛在風險，後續也可提供各級學校進行交通安全宣導推廣。

台南 東區

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