台南西市場古蹟風貌再現 街廓改建接力上場

台南市「直轄市定古蹟西市場」歷經3年修整，主體建物4月完工，為完整重現西市場風華，南市府向中央爭取5000萬元經費，後續由市場處接手辦理裝修及西市場街廓改建工程。

市定古蹟的西市場，第1代西市場建於日治時期的1905年，現存鋼筋混凝土建築本體是第2代，1912年12月完工使用至今。因市場位於五條港周邊，成為當時南台灣最大市場，眾商雲集，台南人慣稱「大菜市」。

古蹟範圍包含西市場本館、西市場外廓賣店，以及原台南州青果同業組合香蕉倉庫。周邊有神農街、海安路藝術街、河樂廣場、永樂市場、沙卡里巴、水仙宮、國華街商圈及蝸牛巷等景點，往來觀光客相當多。裝修及西市場街廓改建工程，預計分別民國111及112年農曆年前完工，屆時西市場與周邊街廓將呈現煥然一新風貌。

台南市長黃偉哲指出，西市場修復工程是台南市極具指標性建設，在文資處努力下，第一階段里程碑已完成，將加緊腳步由市場處接棒進行西市場周邊街廓整建工程，期盼未來的西市場將銜接府城軸帶、林百貨、孔廟文化園區、台南市美術館等，形成兼具都市觀光、人文藝術、文資保存的複層市場。

市場處長陳豪吉說，未來西市場周邊街廓整建工程完工後，因古蹟整修暫時遷出攤商，會全力協助攤商回歸。另外，西市場外廓賣店2樓、古蹟本體2樓及香蕉倉庫區域，預計採OT方式外包民間廠商作妥善運用，期盼在歷史文化保存與攤商營業發展間找到最佳平衡。

經發局長陳凱凌表示，有關周邊街廓整建工程（非古蹟區），由於國華街側攤鋪位為鐵皮屋及木構造混和型式搭建，因此工程重點在國華街側攤鋪位拆除重建、魚漿製麵區攤鋪位新建，以及增設西市場前廣場、周邊街廓及淺草青春新天地共食區景觀。

經發局已於8月30日向經濟部申請經費，希望在經費到位下，將西市場古蹟打造為台南市觀光亮點，結合既有傳統市場風貌並串聯周邊商圈，帶動整體區域發展。