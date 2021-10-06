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疫情緩鬆綁 嘉縣KTV視聽歌唱業免申請 縣府直接發公文

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府鬆綁視聽歌唱業營業場所防疫指引，規定業者不必申請復業，縣府主動發公文給業者，張貼營業場所公告。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府鬆綁視聽歌唱業營業場所防疫指引，規定業者不必申請復業，縣府主動發公文給業者，張貼營業場所公告。記者魯永明／翻攝

疫情趨緩，指揮中心鬆綁規範，用餐不要隔板，民眾可以到KTV高歌，但各地規定不一，有的縣市業者要申請復業，有的不必，造成民眾及業者困擾；嘉義縣政府鬆綁視聽歌唱業營業場所防疫指引，規定業者不必申請復業，縣府主動發公文給業者，張貼營業場所公告。

嘉縣列管視聽歌唱業KTV151家、網咖6家、電子遊戲場2家，縣府經發處說，依照中央公布防疫指引，業者須向地方申請復業，但考量行政效率及便民，由縣府統一發文通知業者，在遵守防疫指引下即可復業。

收到縣府公文後，業者應張貼營業場所門口，後續縣府聯合稽查小組密集稽查復業後防疫狀況，如有違反防疫規定，將依傳染病防治法命其改善或裁罰，並要求停業改善。

嘉縣適度鬆綁視聽歌唱業營業場所：門口張貼復業公文；預約制、實聯制、量體溫、人流控管。嚴禁提供陪侍服務行為。從業人員6成須接種疫苗滿14天。餐飲僅開放飲水及非酒精性飲料。全程配戴口罩(包括使用麥克風)， 飲水 (飲料)除外。包廂消費完應立即清消，並間隔30分才可再使用。

經濟部商業司公布防疫指引，視聽歌唱業營業場所等相關場所防疫指引，針對環境、機台清消、通風、飲食方面有個別規範，其中要求業者營業前應向地方政府申請復業。

針對雙北市府抱怨，許多指引指揮中心未與地方討論。指揮官陳時中說，中央公布指引，開放就是可以開，指引是指導性質，各地方主管單位，可根據管理必要，訂定或修改指引。

嘉義縣府鬆綁視聽歌唱業營業場所防疫指引，規定業者不必申請復業，縣府主動發公文給業者，張貼營業場所公告，圖為防疫三級聯合稽查。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府鬆綁視聽歌唱業營業場所防疫指引，規定業者不必申請復業，縣府主動發公文給業者，張貼營業場所公告，圖為防疫三級聯合稽查。記者魯永明／翻攝

KTV 疫情

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