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秋節逾2萬人次湧入震憾 後壁菁寮老街備戰迎國慶連假
台南市後壁區菁寮老街隨著台劇「俗女養成記2」播出人氣高漲，日前秋節連假一口氣湧入2萬人次遊客，因應國慶連假將至，後壁區公所也結合警方及老街商圈商家備戰，希望降低交通、環境衝擊。
後壁區公所日前與南市政府團隊及在地里長、商家丶居民代表等開會，研商停車、廁所及交通指引等配套作法，共同打造更加友善且優質旅遊環境及服務品質。
後壁區長黃炳元表示，除原有免費停車場及菁寮國小前(南82)後(南84)路邊外，新增菁寮德馨宮廟埕廣場及公告開放假日期間可在後廍外環道的機車道停車。
黃炳元說，遊客需求廁所部分，除盤點出現有菁寮公有市場及旅客服務中心公廁外，德馨宮及部分商家，亦無償提供遊客使用。公所也將繪製相關停車位置及廁所指引地圖公布於公所FB及官網，並張貼於老街周邊合適地點。
黃炳元表示，白河警分局將強化菁寮老街周邊交通熱點指揮疏導，新營客運亦將配合調整載運車型及班次，避免大型車輛壅塞道路。老街如舉辦市集活動時，也要求主辦單位派人加強引導。
台南市長黃偉哲也說，市府將協助公所持續關注後壁菁寮社區整體旅遊品質，以及對於周邊環境衝擊，隨時滾動式檢討精進相關作為，務必兼顧旅客遊憩需求以及在地居民的生活品質。
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