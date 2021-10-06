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台南藏金閣好康、好玩報你知 蔬食減塑玩闖關

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
與台南市環保局藏金閣與慈濟慈善基金會合辦「傘傘動人愛地球-蔬食減塑闖關」活動。圖／擷取畫面
與台南市環保局藏金閣與慈濟慈善基金會合辦「傘傘動人愛地球-蔬食減塑闖關」活動。圖／擷取畫面

台南市環保局藏金閣本月份拍賣日活動，與慈濟慈善基金會合辦「傘傘動人愛地球-蔬食減塑闖關」活動，除了好康外，歡樂再加碼再加碼，現場設置7個趣味關卡，家長帶小朋友來玩闖關遊戲，過5關就可得到神秘小禮，另提早預約也送蔬食與小禮物。

市長黃偉哲表示，慈濟慈善基金會長期推動減塑同盟及蔬食活動，致力於推廣減少地球資源耗損及溫室氣體的排放，透過這次合辦活動，希望親子從遊戲中，跟上減塑蔬食風潮，這也是很棒的環保行動。

環保局長謝世傑指出，這個月的23日是藏金閣的2手家具與單車拍賣活動，這天特別與慈濟基金會合辦「傘傘動人愛地球-蔬食減塑闖關」活動，上午9時開始，闖關活動包括跳傘部隊（以雨傘布料縫製降落傘）、叫我織女ㄟ（用雨傘縫製束口袋）、迷宮大探索等等。此外，還有慈濟高中音樂饗宴，阿嬤ㄟ環保行動劇、大目降鼓樂醬玩樂團等表演，另有二手跳蚤市場攤位，歡迎大家來尋寶。活動採現場報名，另提供100名預約名額（預約者贈蔬食及小禮物），網址https://reurl.cc/955xYj。

當天現場還有小農美食攤販及免費奉茶區，請大家記得自備環保杯、餐盒及環保袋，一起減塑愛地球。相關活動訊息，請至台南市環保局資源回收全民動起來網站/110年度活動專區下載查詢。https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)

慈濟 台南 跳傘

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