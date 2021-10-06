從茶飲打工小妹到連鎖店老闆 35歲李立安分享如何做到

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
李立安自創品牌「窖藏極致茶飲」，目前在台南已有7家分店。圖／勞發署雲嘉南分署提供
李立安自創品牌「窖藏極致茶飲」，目前在台南已有7家分店。圖／勞發署雲嘉南分署提供

台灣的茶飲店幾乎兩步就有一家，競爭相當激烈，35歲的李立安在大學階段就有以後要創業開茶飲店的打算，但真要創業時身邊親友都反對，甚至認為「不到一年一定倒」，但她自創品牌、走出自己的特色，年紀輕輕已是7家分店的老闆，並撐過疫情的打擊，她分享其中的祕訣，「資金的靈活調度很重要」，一旦轉不過來，就是走下坡的開始。

李立安從小就喜歡喝茶飲，大學時就做好未來要創業開茶飲店的打算，求學時期在飲料店打工，大學畢業後也在連鎖飲料店就職，舉凡煮茶比例、果汁調配、衛生管理、服務態度、顧客應對、員工管理、連鎖經營技巧，一點一滴認真學習，後來當到店長，時機成熟後，就向勞動部申請微型鳳凰創業貸款，自創品牌「窖藏極致茶飲」，一圓創業夢。

茶飲競爭激烈，開開關關是常態，品牌也層出不窮，李立安認為一定要做出特色，才能與市場區隔，選擇自然健康的食材，加上不走高價路線，客人喝過後回購率高，成立4年以來，已在台南拓展7間店，疫情期間，業績不減反增加兩成，每天日賣超過千杯以上，打算5年內進軍中北部市場。

不少人都想自己當老闆創業，李立安分享自己的經驗， 「創業時資金調度很關鍵」，一旦周轉不靈就可能因省成本而影響品質、甚至放棄；另基本的行銷、營運概念也要靠學習與經驗傳授，建議想創業的人，可運用政府資源，除提供核貸資金，亦有課程、輔導顧問可供協助，讓你在創業路上不孤單。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，微型鳳凰創業貸款最高額度200萬元，有低利率、免保證人、免擔保品、前2年免利息、免費創業課程、免費創業輔導六大特色；另今年疫情衝擊就業情勢，勞動部也擴大貸款適用對象，只要年滿20歲以上待業民眾，所營運事業於109年1月15日後辦理設立登記，並檢附所營事業設立登記前14日無勞保投保紀錄或確實無工作之相關證明文件，就能申請微型創業鳳凰貸款，諮詢專線0800-092-957。

李立安自創品牌「窖藏極致茶飲」，目前在台南已有7家分店。圖／勞發署雲嘉南分署提供
李立安自創品牌「窖藏極致茶飲」，目前在台南已有7家分店。圖／勞發署雲嘉南分署提供
75年次的李立安創業開茶飲店，一圓創業夢。圖／勞發署雲嘉南分署提供
75年次的李立安創業開茶飲店，一圓創業夢。圖／勞發署雲嘉南分署提供

創業 勞動部 疫情

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