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嘉市中央廣場全齡遊戲場啟用 攀岩牆與溜滑梯共構

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前）今天到中央廣場的全齡遊戲場，試玩溜滑梯。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前）今天到中央廣場的全齡遊戲場，試玩溜滑梯。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府耗資900萬於中央廣場開闢全齡遊戲場，不僅有攀岩牆、樹屋、溜滑梯、傳聲筒等，也體貼身障者，有坡道能方便輪椅推上去玩溜滑梯，更設全市首個無障礙「轉位扶手」，玩溜滑梯後可扶著起身，另有體健設施供長輩使用，成全齡遊戲場，今天下午正式啟用。

市府建設處指出，此遊戲場以「森林冒險」為主題，色彩繽紛，樹屋溜滑梯與攀岩牆為共構設施，山水地景腳丫子青蛙跳、你說我聽傳聲筒，鋪人工草皮、特色森林意象地墊，告示牌旁有提供使用說明影片的QRCODE，家長及兒童能了解遊玩方式。

市長黃敏惠今下午主持啟用，和幼童一起爬上攀岩牆，再溜滑梯下來，氣氛相當歡愉；她說，中央廣場以前為醫院，建成中央廣場後，除有地下停車場，現讓不同族群、大小朋友可開心玩冒險遊戲。

建設處表示，中央廣場全齡遊戲場原本今年5月竣工，因疫情延至今年啟用；預計2021年至2022年全面改善嘉市公園遊具，於中正公園、北香湖公園、嘉義公園等設置全齡式共融遊具。

嘉市中央廣場的全齡遊戲場今天啟用，孩童攀爬攀岩牆。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場今天啟用，孩童攀爬攀岩牆。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場今天啟用。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場今天啟用。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的溜滑梯。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的溜滑梯。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場也有體健設施。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場也有體健設施。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場，樹屋溜滑梯與攀岩牆為共構設施。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場，樹屋溜滑梯與攀岩牆為共構設施。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場開闢全齡遊戲場，有首個無障礙「轉位扶手」。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場開闢全齡遊戲場，有首個無障礙「轉位扶手」。記者林伯驊／攝影
嘉義市中央廣場的全齡遊戲場，有傳聲筒。記者林伯驊／攝影
嘉義市中央廣場的全齡遊戲場，有傳聲筒。記者林伯驊／攝影
嘉市中央廣場的全齡遊戲場原本5月已完工，因疫情延至今天啟用。記者林伯驊／攝影
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溜滑梯 嘉義 身障者

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