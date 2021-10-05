嘉市中央廣場全齡遊戲場啟用 攀岩牆與溜滑梯共構

嘉義市政府耗資900萬於中央廣場開闢全齡遊戲場，不僅有攀岩牆、樹屋、溜滑梯、傳聲筒等，也體貼身障者，有坡道能方便輪椅推上去玩溜滑梯，更設全市首個無障礙「轉位扶手」，玩溜滑梯後可扶著起身，另有體健設施供長輩使用，成全齡遊戲場，今天下午正式啟用。

市府建設處指出，此遊戲場以「森林冒險」為主題，色彩繽紛，樹屋溜滑梯與攀岩牆為共構設施，山水地景腳丫子青蛙跳、你說我聽傳聲筒，鋪人工草皮、特色森林意象地墊，告示牌旁有提供使用說明影片的QRCODE，家長及兒童能了解遊玩方式。

市長黃敏惠今下午主持啟用，和幼童一起爬上攀岩牆，再溜滑梯下來，氣氛相當歡愉；她說，中央廣場以前為醫院，建成中央廣場後，除有地下停車場，現讓不同族群、大小朋友可開心玩冒險遊戲。