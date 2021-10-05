母親之河水濁溪荒蕪河岸 搖身變為美麗水岸公園
雲林縣府爭取打造濁水溪親水綠軸，推動「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」最近動工建立環狀親水步道系統，沿著濁水溪建造綠廊、自行車道，與西螺老街、西螺大橋連結形成觀光帶，工程接近完工，將提供一座完善的水岸親子公園，讓民眾了解台灣母親之河濁水溪的水利歷史文化。
「濁水溪親水文化園區整體改善計畫」本月即可完工開放，雲林縣長張麗善、水利處長許宏博與多位縣議員今天視察工程進度，張麗善還和議員一起溜滑梯，回味童年。
張麗善說，濁水溪園區融合社區，提供休閒運動空間，並引進西圳導水路的水岸環境、水利設施，把荒野雜草區闢為水岸公園，讓民眾親近、認識母親之河濁水溪，規畫有戲水池、沙坑，很適合一家大小玩耍。
她說，濁水溪揚塵嚴重，這幾年透過各項定砂治理，綠覆蓋、水覆蓋面積年年提升，揚塵已由106年59天次，降至109年的9天次，改善幅度高達85%，希望透過親水園區的建置，更能減輕濁水溪風沙的影響，未來努力連冬天季風也能成為散步健走的好去處。
水利處長許宏博也說，濁水溪親水文化園區斥資4千6百萬元，水利署補助3千7百萬元，主要工程項目有環狀親水步道系統及堤頂休閒綠廊，水利設施解說廣場，串聯石敢當、日治時期水針、延平老街等文史景點，設置親水共融遊戲區，舊引西圳河道改造為濕地環境，預計本月中完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言