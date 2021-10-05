台南連續100天零確診 黃偉哲仍籲口罩戴好

COVID-19疫情趨緩，台南市已連續100天無確診病例，但台南市長黃偉哲今天仍呼籲，外出還是要戴好口罩，防疫若不做好，100天「加零」隨時可能破蛋。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，台南市連續100天無確診病例，這是好事；「加零」不會從天上掉下來，防疫工作若不做好，100天「加零」隨時可能破蛋，但隨著中央開始下調一些警戒措施後，台南也會配合。

不過，黃偉哲仍呼籲外出時還是要戴好口罩，尤其搭乘大眾運輸工具時，一定要全程戴口罩，雖說疫情好像沒有那麼緊張，但是否有隱形傳播鏈，到底有沒有無症狀帶原者或確診者，誰也說不準。

黃偉哲表示，口罩戴好，被感染機會就大為降低，韓國疫苗覆蓋率已77%，1天還是有500多名確診病例，中秋節之前1天更有2000多名確診病例；如今，中秋連假已過14天，台南總算可以稍微鬆一口氣，但還是不能把口罩摘除。