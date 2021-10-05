台史博開館10週年 17日將揭牌升格為三級機構

國立台灣歷史博物館今年開館10週年，17日將揭牌升格為三級機構，同時也將規劃系列活動慶祝台灣文化協會成立百年紀念。

國立台灣歷史博物館今天指出，台史博2011年開館，立法院今年4月三讀通過「國立台灣歷史博物館組織法」，台史博17日將揭牌升格為三級機構，這是台灣歷史文化提升的新里程碑。

台史博館長張隆志表示，台史博1998年從籌備處成立迄今20多年來，成果有目共睹，組織升格不僅是行政上的升格，也全力朝實質升格邁進，成為代表台灣面向世界的國際級博物館，讓所有關心台灣歷史發展、熱愛台灣文化的人，透過各種多元形式到台史博，認識台灣就從台史博出發。

慶祝台史博開館10週年及升格三級機構，館方規劃「台史博Rising！認識台灣從這裡出發」系列活動已於9月26日登場，「博物館歷史學論壇」更邀請學者、博物館界人士等為台史博在升格後發展提供更開闊的視野與建言。

台史博10月也推出多項票務優惠，10月10日、10月17日全民免費入館，10月29日台史博館慶當天，凡姓名中有「國」、「立」、「台」、「灣」、「歷」、「史」、「博」、「物」、「館」任一字者，免費入館；10月17日至11月17日週末則加碼台南市民免費入館；10月17日至10月31日還有限量升格口罩贈送給民眾。

10月29日是台史博開館10週年紀念日，館方10月30日、31日連續兩天將舉辦慶祝活動，包含歷史大戲「逐工」、親子同樂手作體驗、島嶼餐桌物語市集及攤位大集合等；11月則有「10年茶香，感謝有您」會員限定活動；「台史博開館10週年特展」也將於11月17日登場。

今年同時是台灣文化協會成立百年紀念，「樂為世界人—台灣文化協會百年特展」13日開幕，向1921年推動新思潮的前輩致敬。文協百年活動包含策展人導覽、「世界‧啟蒙‧在地：台灣文化協會一百週年」研討會、「樂為世界人」戶外大型演唱會、週末文協小旅行等，10月起陸續推出。