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《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

力挺台南打火兄弟 消防發展基金會捐救護器材

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
全國消防發展基金會總會長、前立法院院長王金平（左），今天代表該會捐贈捐 救護器材給台南市消防局，由局長李明峯（中）代表接受。記者黃宣翰／攝影
全國消防發展基金會總會長、前立法院院長王金平（左），今天代表該會捐贈捐 救護器材給台南市消防局，由局長李明峯（中）代表接受。記者黃宣翰／攝影

「工欲善其事，必先利其器。」全國消防發展基金會總會長、前立法院院長王金平，今天代表該會捐贈捐贈防護衣及隔離衣各5千件，1台自動心肺復甦機給南市政府消防局，力挺台南打火兄弟。

王金平今天下午3點由中華民國義勇消防總會秘書長賴明宏陪同，到台南市消防局捐贈總價值為274萬5千元的救護器材，由台南市消防局局長李明峯代表受贈，李明峯回贈感謝狀，感謝消防發展基金會的善行義舉。

王金平說，消防發展基金會一直是消防人員最強的後盾，這次捐贈的自動心肺復甦機（LUCAS 3）是最新型的器材，價值約95萬元，所謂工欲善其事，必先利其器，相信這項設備可以為院前救護提供更好的品質。

李明峯表示，台南市到院前心肺功能停止急救成功率逐年攀升，去年是28.1%。今天消防發展基金會捐贈的自動心肺復甦機可以在救護車行進中執行穩定的CPR按壓，除了可以降低救護人員的體能消耗，更可以爭取時間做更多的處置，進而提高傷患的存活率。感謝消防發展基金會充實第一線同仁的裝備，給台南市市民更好的保障。

台南 王金平

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