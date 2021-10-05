國慶連假台18線明隧道停工 恢復單線雙向通行
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，公路總局預估國慶連假台18線（阿里山公路）將出現車潮，76、78、79K三處明隧道新建工程，9至11日暫停施工不交管，恢復單線雙向通行。
公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇今天表示，因疫情減緩，最近假日往阿里山的車潮增多，遊覽車也開始出現在阿里山公路沿線景點。
蔡衛勇說，為防止國慶連假阿里山公路塞車，76、78、79K三處明隧道新建工程，9至11日暫停施工，不實施整點放行一次的交通管制，恢復單線雙向通行，請駕駛人依工程區前後行車號誌（紅綠燈）及旗手指揮通過。
另，台18線69k邊坡受今年3月森林火災影響，封閉靠山壁車道進行坡面噴凝土及型框植生護坡等保護作業，此路段目前只能單線通車，工程將於8日完成，國慶連假恢復雙線通行。
嘉義林區管理處則表示，阿里山國家森林遊樂區內停車空間有限，連假期間於台18線90K至95K規劃免費接駁車，遊客可將車輛停放於路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，以縮短等待入園時間。
嘉義林管處指出，配合中央流行疫情指揮中心公告，今天起阿里山森林遊樂區遊客總量放寬為4355人。
嘉義縣警察局強調，連續假期間將針對阿里山森林遊樂區、奮起湖、國道3號中埔交流道、嘉義高鐵等台18線沿線易塞車地點，加強交通疏導。
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