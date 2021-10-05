嘉縣垃圾焚化廠續由達和營運3年效能提升 升級促參簽約

位在嘉義縣鹿草鄉的垃圾焚化廠，委外操作期限下月屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO（整改-移轉-營運）促參模式招商，由目前營運的達和公司，新成立達和鹿草環保服務公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式。

縣長翁章梁主持，與達和母公司代表、台泥董事長張安平簽約，環保署督察總隊長李健育、議長張明達擔任見證人，宣示焚化爐未來20年，將逐步轉型升級循環暨環境教育園區。

升級效能改善經費14億元，環保局爭取環保署4億5780萬元補助，餘款近10億由達和負擔，明年起3年完成效能提升，未來空汙標準全國最嚴格，原回饋在地鹿草鄉、周邊太保及朴子村里權益不變，新增回饋村里範圍還未定案。

焚化廠日處理垃圾900噸，108年依環保署「多元化垃圾處理計畫」，規畫推動焚化廠整改延役，辦理升級整備工程促參招商案，環保署核定工程費14億元，環保局基於增加政府部門垃圾調度彈性，爭取縣府最大效益，採全國首例「促進民間參與公共建設法」，財政部核定辦理有償RTO移轉 (整建Rehabilitate-移轉Transfer-營運Operate) 模式促參案，民間負擔大部分工程費。