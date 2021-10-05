快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣垃圾焚化廠續由達和營運3年效能提升 升級促參簽約

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司，新成立達和鹿草環保服務公司取得最優申請人資格接續營運。記者魯永明／攝影
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司，新成立達和鹿草環保服務公司取得最優申請人資格接續營運。記者魯永明／攝影

位在嘉義縣鹿草鄉的垃圾焚化廠，委外操作期限下月屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO（整改-移轉-營運）促參模式招商，由目前營運的達和公司，新成立達和鹿草環保服務公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式。

縣長翁章梁主持，與達和母公司代表、台泥董事長張安平簽約，環保署督察總隊長李健育、議長張明達擔任見證人，宣示焚化爐未來20年，將逐步轉型升級循環暨環境教育園區。

升級效能改善經費14億元，環保局爭取環保署4億5780萬元補助，餘款近10億由達和負擔，明年起3年完成效能提升，未來空汙標準全國最嚴格，原回饋在地鹿草鄉、周邊太保及朴子村里權益不變，新增回饋村里範圍還未定案。

焚化廠日處理垃圾900噸，108年依環保署「多元化垃圾處理計畫」，規畫推動焚化廠整改延役，辦理升級整備工程促參招商案，環保署核定工程費14億元，環保局基於增加政府部門垃圾調度彈性，爭取縣府最大效益，採全國首例「促進民間參與公共建設法」，財政部核定辦理有償RTO移轉 (整建Rehabilitate-移轉Transfer-營運Operate) 模式促參案，民間負擔大部分工程費。

鹿草垃圾焚化廠90年12月委託達和營運近20年，委託契約將在11月30日期滿，達和是台泥與法商威立雅集團合資成立；翁章梁說，指示環保局秉持公平公正公開辦理招商，未來新焚化爐合約爭取對縣府及地方最大利益為原則擬訂招商條件，優先升級空汙等防治設備，完成簽約，期許達和延續過去良好基礎，持續精進升級。

嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式，縣長翁章梁(右二)與達和母公司代表、台泥董事長張安平(左二)簽約，環保署督察總隊長李健育(左)議長張明達(右)擔任見證人。圖／嘉縣府提供
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式，縣長翁章梁(右二)與達和母公司代表、台泥董事長張安平(左二)簽約，環保署督察總隊長李健育(左)議長張明達(右)擔任見證人。圖／嘉縣府提供
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式，縣長翁章梁(右)與達和母公司代表、台泥董事長張安平(左)簽約。圖／嘉縣府提供
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式，縣長翁章梁(右)與達和母公司代表、台泥董事長張安平(左)簽約。圖／嘉縣府提供
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣垃圾焚化廠委外操作期限下月屆滿，縣府採RTO促參模式招商，由目前營運的達和公司取得最優申請人資格，上午在縣府舉行升級整備工程促參簽約儀式。圖／嘉縣府提供

翁章梁 焚化爐 嘉義

延伸閱讀

嘉縣議會審查通過近1億5千萬振興方案 議員要求防弊

搜救能量升級 台東特搜隊及搜救犬訓練基地動土

新北升級認養動物後續追蹤 民眾須列第2聯絡人確保照顧

嘉義縣台灣文化日明起開跑 參加藝文活動換限量版Q口罩

相關新聞

沙灘不戴口罩太爽了 商家預告：安平雙十連假會擠爆

今起到海邊、山區空曠區可不用戴口罩，台南漁光島、觀夕平台都吸引民眾玩水。3日禮拜天國華商圈、安平老街都出現人潮，愈晚人愈...

嘉縣垃圾焚化廠續由達和營運3年效能提升 升級促參簽約

位在嘉義縣鹿草鄉的垃圾焚化廠，委外操作期限下月屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO（整改-移轉-營運）促參模式招商，由目...

家防中心社工上班疑私訊賣東西 同事看不下去舉發

台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心一名社工督導，上班時間卻利用LINE群組轉貼賣東西的訊息，台南市議員林燕祝今天在質詢時...

台南環保祭好康！ 自備環保餐盒消費享折扣或加量

台南市環保局鼓勵民眾外出用餐自備環保餐盒，即日起至11月3日結合響應環保減廢的自助餐及便當店，辦理享優惠及抽好禮活動。自...

嘉縣議會審查通過近1億5千萬振興方案 議員要求防弊

中央振興五倍券即將發放，嘉義縣議會決議要求縣長翁章梁比照嘉市，加碼普發每人2千元，翁章梁以嘉縣負債151億多元，無法跟進...

黃偉哲當1日反毒列車長 大人小孩攏靠過來

台南市衛生局毒品危害防制中心為強化社會安全網，結合台鐵舉辦「反毒健康列車」宣導活動，市長黃偉哲今天扮演「1日反毒列車長」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。