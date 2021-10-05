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沙灘不戴口罩太爽了 商家預告：安平雙十連假會擠爆
今起到海邊、山區空曠區可不用戴口罩，台南漁光島、觀夕平台都吸引民眾玩水。3日禮拜天國華商圈、安平老街都出現人潮，愈晚人愈多，有許多民眾逛完老街，轉到海邊看安平、四草夕陽，商家普遍認為雙十連假將恢復疫情前熱鬧狀況。
台南有美食也有美麗沙灘與夕陽，也是吸引遊客的地方。但受到疫情影響，因到海邊嬉水也要戴口罩，影響遊興。隨著疫情緩解，海邊、山區今天起放鬆戴口罩的管制，只要不是人擠人，保持社交距離，就無需戴口罩，以免玩水弄濕口罩不舒服，還要換新口罩。
安平漁光島、觀夕平台是最吸引民眾踏浪、玩水、賞夕陽的景點，今天海邊口罩令解除後，就吸引情侶、親子前往玩水，享受不戴口罩玩水的自然樂趣。
台中廖姓女子昨天到台南玩，今天一家人特別到漁光島游泳、踏浪，享受無拘無束的親子之樂。她說，玩得好開心，不用擔心沒戴口罩遭人檢舉，以及玩水時口罩濕透等問題。
上周末及周日，台南市國華商圈、安平老街的人潮都增多，特別是周日，最熱鬧，周日下午4、5點，安平老街仍是人擠人，許多攤商前都出現排隊人潮，而賣海鮮的商家，戶外座位也都全滿，生意相當好。
商家說，周日較周末人潮還多，不少人逛完安平老街直奔漁光島、觀夕平台、鹿耳門溪出海口看夕陽，因疫情持續緩解，這個周末適逢雙十連假，遊客會更多，恢復到往日假日的人潮。
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