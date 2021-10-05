快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

屏東挖眼案女店員術後好轉 高雄長庚全額補助醫療費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙灘不戴口罩太爽了 商家預告：安平雙十連假會擠爆

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天起海邊戲水可不用戴口罩，吸引親子玩水。記者鄭惠仁／攝影
今天起海邊戲水可不用戴口罩，吸引親子玩水。記者鄭惠仁／攝影

今起到海邊、山區空曠區可不用戴口罩台南漁光島、觀夕平台都吸引民眾玩水。3日禮拜天國華商圈、安平老街都出現人潮，愈晚人愈多，有許多民眾逛完老街，轉到海邊看安平、四草夕陽，商家普遍認為雙十連假將恢復疫情前熱鬧狀況。

台南有美食也有美麗沙灘與夕陽，也是吸引遊客的地方。但受到疫情影響，因到海邊嬉水也要戴口罩，影響遊興。隨著疫情緩解，海邊、山區今天起放鬆戴口罩的管制，只要不是人擠人，保持社交距離，就無需戴口罩，以免玩水弄濕口罩不舒服，還要換新口罩。

安平漁光島、觀夕平台是最吸引民眾踏浪、玩水、賞夕陽的景點，今天海邊口罩令解除後，就吸引情侶、親子前往玩水，享受不戴口罩玩水的自然樂趣。

台中廖姓女子昨天到台南玩，今天一家人特別到漁光島游泳、踏浪，享受無拘無束的親子之樂。她說，玩得好開心，不用擔心沒戴口罩遭人檢舉，以及玩水時口罩濕透等問題。

上周末及周日，台南市國華商圈、安平老街的人潮都增多，特別是周日，最熱鬧，周日下午4、5點，安平老街仍是人擠人，許多攤商前都出現排隊人潮，而賣海鮮的商家，戶外座位也都全滿，生意相當好。

商家說，周日較周末人潮還多，不少人逛完安平老街直奔漁光島、觀夕平台、鹿耳門溪出海口看夕陽，因疫情持續緩解，這個周末適逢雙十連假，遊客會更多，恢復到往日假日的人潮。

台南市鹿耳門出出海口夕陽曾是台灣8景之一，餘暉中漁船航經的景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門出出海口夕陽曾是台灣8景之一，餘暉中漁船航經的景象。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平老街周日人潮多，戶外海產生意強強滾。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平老街周日人潮多，戶外海產生意強強滾。記者鄭惠仁／攝影
今天起海邊戲水可不用戴口罩，吸引民眾衝浪。記者鄭惠仁／攝影
今天起海邊戲水可不用戴口罩，吸引民眾衝浪。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口在清朝時期的「鹿耳春潮」與「鹿耳連帆」，曾是台灣8景之一，目前則吸引遊客來此賞夕陽。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口在清朝時期的「鹿耳春潮」與「鹿耳連帆」，曾是台灣8景之一，目前則吸引遊客來此賞夕陽。記者鄭惠仁／攝影

口罩 台南 漁光島

延伸閱讀

口罩規定擬再鬆綁 陳時中：下波研議運動不用戴

雙十連假桃園台66接中山高南下匝道 9日封閉24小時

男童溪邊玩水鼻癢流血 急診夾出3公分活跳跳黑色水蛭

默沙東新藥將助脫下口罩？台大專家：事情沒有那麼簡單

相關新聞

家防中心社工上班疑私訊賣東西 同事看不下去舉發

台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心一名社工督導，上班時間卻利用LINE群組轉貼賣東西的訊息，台南市議員林燕祝今天在質詢時...

嘉縣垃圾焚化廠續由達和營運3年效能提升 升級促參簽約

位在嘉義縣鹿草鄉的垃圾焚化廠，委外操作期限下月屆滿，縣府申請財政部專案核准採RTO（整改-移轉-營運）促參模式招商，由目...

沙灘不戴口罩太爽了 商家預告：安平雙十連假會擠爆

今起到海邊、山區空曠區可不用戴口罩，台南漁光島、觀夕平台都吸引民眾玩水。3日禮拜天國華商圈、安平老街都出現人潮，愈晚人愈...

台南環保祭好康！ 自備環保餐盒消費享折扣或加量

台南市環保局鼓勵民眾外出用餐自備環保餐盒，即日起至11月3日結合響應環保減廢的自助餐及便當店，辦理享優惠及抽好禮活動。自...

嘉縣議會審查通過近1億5千萬振興方案 議員要求防弊

中央振興五倍券即將發放，嘉義縣議會決議要求縣長翁章梁比照嘉市，加碼普發每人2千元，翁章梁以嘉縣負債151億多元，無法跟進...

黃偉哲當1日反毒列車長 大人小孩攏靠過來

台南市衛生局毒品危害防制中心為強化社會安全網，結合台鐵舉辦「反毒健康列車」宣導活動，市長黃偉哲今天扮演「1日反毒列車長」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。