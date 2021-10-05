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響應「台灣女孩日」 台南播性平電影辦講座

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供

台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天舉辦「性平電影講座—淚滴卡卡」活動，到社區播放性別相關主題電影，放映後座談讓社區民眾對多元性別有更多了解與認識。佳里區公所表示，這次活動與市政府性別平等辦公室合作，播放「公視人生劇展」影片，片中對跨性別者處境以及對他人坦誠掙扎刻劃細膩，發人省思，片後邀請研究性別教育及跨性別議題的林育禾講師座談。

區公所主任秘書張玲玲表示，女孩日是聯合國發起，呼籲各國重視投資及培力女孩，讓女孩獲得應有的人權與照顧，指定10月11日為「國際女孩日｣，我國響應自102年起也將每年10月11日訂為「台灣女孩日｣，推動提升女孩權益相關行動與方案，增強女孩能力、投資女孩，使女孩能參與影響自身的決策，打破性別歧視與暴力循環，讓女孩有信心站出來，獲得更平等發展發揮潛能的機會，讓性別不再是阻力。

她說，今天參與民眾踴躍發表對同志及跨性別族群的看法，並提出許多疑問，現場互動熱絡，有學員發表心得表示，原本她的立場是不支持同志及跨性別族群，但在看了影片後，更能理解相關族群的處境，並且為他們感到心疼，從而轉為尊重及支持，並呼籲大家要給他們加油，鼓勵。

台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所響應「台灣女孩日」、推廣性別平等，今天播放性平電影辦講座增進民眾認知。圖／佳里區公所提供

跨性別 電影 同志 台南

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