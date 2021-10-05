貼心服務 日僑打疫苗有日籍醫師協助接種

奇美醫學中心下午安排日籍與日語流利醫護為近50名日僑接種，台南市長黃偉哲專程到院關心狀況、與日僑打招呼；院方表示，黃偉哲6月疫情高峰時宣布台南日本僑民列優先施打疫苗對象，日僑非常感謝市府與相關單位協助。

奇美表示，院方由精通日語一般內科主任鍾焜明、日籍醫師古關光浩等醫護團隊評估與接種；已在奇美服務三年的古關光浩身兼台南市日本人協會常務理事，他表示，「感謝台灣政府、衛福部及市政府，日本台灣交流協會和奇美醫學中心的合作讓我很感動，也非常感謝疫情指揮中心部長陳時中、市長黃偉哲的好意跟努力」。

他說，台灣防疫不僅做得好，民眾也團結一心，齊心抗疫，甚至還有餘力幫助全世界，並將經驗分享給其他國家，也非常開心能幫相同國籍的人接種前評估，在他鄉遇故知感到格外親切和溫暖，並希望台日友好關係永續發展。」

奇美首席醫療副院長林宏榮說，非常感謝日本數次捐贈疫苗，也非常感謝同仁不辭辛勞防疫。奇美醫學中心也特地邀請日籍醫師及擅長日語的醫護團隊協助日本僑民接種疫苗。未來須在疫情下適應新的生活方式，院方也配合政策大量施打，相信幫忙施打疫苗提升整體防護力，是保護民眾最好方法，台灣要齊心抗疫，度過這個險峻時刻」。

台南市日本人協會表示，市長黃偉哲一直非常關心住在台南的日本僑民，先是開放日本僑民施打疫苗，還幫忙建言中央，讓永久居留的外僑可以領到紓困補助。日本僑民也表示，大家生活在同一個生活圈，會依照中央流行疫情指揮中心的施打順序來接種。