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搶振興五倍券商機 雲林推3好方案抽特斯拉電動車

中央社 / 雲林縣5日電

為搶振興五倍券商機，雲林縣長張麗善今天宣布3好方案，包括每人憑8日後到雲林消費發票兌換現金回饋，最高回饋新台幣500元，還有百萬特斯拉電動車抽獎活動，爭取民眾到雲林消費。

張麗善表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全國百業蕭條，政府8日起發放振興五倍券，雲林縣府特別編列2500萬元，推出「2021遊雲林3大好」活動，期待可帶動經濟效益。

張麗善指出，民眾從本月8日起來雲林縣消費，即可獲得現金回饋，滿500元回饋現金50元，滿1000元回饋現金100元，依此類推每500元一個級距，最高消費滿5000元回饋現金500元。

張麗善說，現金回饋將自10月18日開始在全縣20鄉鎮戶政所接受兌換，民眾須持個人有效證件及消費發票前往兌換，週一至週五兌換時間上午9時至下午5時30分，週六為上午9時至12時，總金額2500萬元兌完為止，發票則將由縣府收執轉贈社福團體。

另外，民眾自8日起到明年4月30日活動期間，在雲林縣單筆消費金額滿500元以上實體或雲端發票，可到「遊雲林抽百萬名車」活動網站完成登錄，有機會抽到價值逾150萬元的特斯拉電動車或是智慧型手機等大獎，每人最多有10次抽獎機會。

張麗善提到，隨著國內疫情趨緩，雲林縣10月開始陸續推出國際偶戲節、顏思齊開台400年、國際咖啡節等主題活動，及多項特色觀光小旅行，歡迎民眾來雲林旅遊消費。

雲林 張麗善 發票

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