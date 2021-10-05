台南環保祭好康！ 自備環保餐盒消費享折扣或加量

台南市環保局鼓勵民眾外出用餐自備環保餐盒，即日起至11月3日結合響應環保減廢的自助餐及便當店，辦理享優惠及抽好禮活動。自備環保餐盒等容器到160家配合的店家消費，即享折扣或菜量加量等優惠，還有機會參加抽獎。

市長黃偉哲表示，環保、愛地球的理念漸被接受，不少飲料店對買飲料自備環保杯者提供優惠，但外出用餐或外帶餐食自備環保餐盒容器相對較少，環保局與有環保理念的自助餐、便當店合辦活動，很具鼓勵性，希望民眾踴躍響應。

環保局長謝世傑說，自備環保餐盒等容器到160家自助餐店、便當店可享消費優惠 (以店家公告為主)外，手持環保餐盒等容器與優惠海報合影，將照片傳送Line官方帳號(@672atzhk)，留言「我在xxx自備餐盒消費享優惠」及留下姓名、電話及地址資料，可獲得1次抽獎機會。

環保局將於1月5日抽出300位幸運民眾贈送精美環保保溫袋1只，每人限領1份。中獎人若親至環保局藏金閣 (南市東區府東街41巷6號)領取再加碼贈送精美小禮物。