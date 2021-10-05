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嘉縣議會審查通過近1億5千萬振興方案 議員要求防弊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員蔡奇璋要求活動結束提交效益報告。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員蔡奇璋要求活動結束提交效益報告。記者魯永明／翻攝

中央振興五倍券即將發放，嘉義縣議會決議要求縣長翁章梁比照嘉市，加碼普發每人2千元，翁章梁以嘉縣負債151億多元，無法跟進，改提總經費1億4970萬元共8項振興獎勵方案，送議會臨時會審議，上午議會聯審，部分議員質疑效益，要求防弊，最後審查通過，後天三讀通過，8日公布行銷。

振興方案日前搶先曝光，來嘉消費抽獎最大獎項，建商贈送1間500萬輕豪宅，還有10輛gogoro電動機車抽獎獎項；五倍券發放上路，在嘉縣消費500元，就可以參加抽獎，多達千個總額共千萬元獎項，在專屬網站登錄，活動結束由律師見證，公開抽獎。

嘉市、台南、雲林都公布振興加碼方案，嘉縣府保密到家，至今未公布，翁章梁召集相關局處共開10多次會議定案，共8項方案，包括經濟發展處按銷售金額發給店家補貼金；農業處辦理4場「振興市集要你來+1」，以及「布袋觀光漁市消費滿額贈方案」，休閒農場行銷活動，農遊券營收獎勵金暨「農遊888滿千送百」行銷方案。

文化觀光局辦理來嘉團體旅遊獎助方案，振興旅宿及觀光產業方案，來嘉住宿每房補助千元，旅行社組團30人以上來嘉2天1夜，補助3萬元，還發行5萬5千張Ｑ碰券，每券千元，住宿及購買伴手禮優惠。

經發處等相關局處長報告後，議員詹琬蓁、蔡奇璋、王啟澧等質疑振興方案與其他縣市相比，是否有競爭力？要求振興方案活動結束，提交效益報告，鼓勵保障縣民在地消費，振興經濟，避免經費重複補助，申請行政作業要防弊。

嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員詹琬蓁（右）質問文化觀光局長許有仁（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員詹琬蓁（右）質問文化觀光局長許有仁（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員王啟澧質疑振興方案與其他縣市相比是否有競爭力？記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員王啟澧質疑振興方案與其他縣市相比是否有競爭力？記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員詹琬蓁（右）質問農業處長許彰敏（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會聯審1億4970萬元共8項振興獎勵方案，議員詹琬蓁（右）質問農業處長許彰敏（左）。記者魯永明／翻攝

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