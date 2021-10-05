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黃偉哲當1日反毒列車長 大人小孩攏靠過來
台南市衛生局毒品危害防制中心為強化社會安全網，結合台鐵舉辦「反毒健康列車」宣導活動，市長黃偉哲今天扮演「1日反毒列車長」，宣導毒品危害的重要性，吸引許多旅客合影拍照。
反毒健康列車宣導活動自9月15日至10月14日，配合台鐵區間車，在車廂內上架毒品危害防制中心製作的的宣導海報，並在嘉義機務班次段播放10分鐘的南市自製反毒影片「愛從家庭出發‧毒防中心伴你行」、「青春舞YOUNG」，讓民眾更了解毒品危害防制中心的功能，及強化健康促進概念。
黃偉哲今天帶著台鐵列車長帽子，化身1日反毒列車長，在台南火車站與乘客互動，並贈送反毒紀念品；遊客超喜愛這些紀念品，除索取並爭相與黃偉哲拍照，黃偉哲擺出各種姿態，有帥氣與俏皮，氣氛活潑熱鬧。
教育局長許以霖希望透過這樣的宣導讓更多民眾認識毒品，向毒品說不。他表示，若親友正為毒品問題困惑不已，請撥打免費戒毒諮詢專線0800770885（請請您幫幫我），有專人提供諮詢及戒治服務。
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