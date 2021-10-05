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台南將軍吼音樂節23日登場 每晚限3500人預約入場

中央社 / 台南5日電

台南市政府今天宣布，今年因COVID-19疫情而延期的「將軍吼音樂節」，23日起連續2天在台南市將軍漁港舉辦，兩晚各場僅開放3500人預約入場。

「將軍吼音樂節」今年邁入第10年，原訂8月在將軍漁港舉辦，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期，台南市政府已敲定舉辦，23日登場，24日閉幕。

台南市政府觀光旅遊局指出，今年「將軍吼音樂節」將邀請玖壹壹、魏如萱、鼓鼓呂思緯、吳卓源、陳勢安、閻奕格等藝人登台，24日更搭配6分多鐘煙火秀謝幕，以鼓勵防疫人員及配合防疫的民眾。

台南市長黃偉哲表示，「將軍吼音樂節」將依中央流行疫情指揮中心規定容留人數規範計算後，進行封場管制，舞台前廣場框圍黑布做單一出入口管制，每場次將開放3500人預約入場，市府也會直播音樂節現況。

台南 疫情 COVID-19

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