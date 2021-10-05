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周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格近1.3億可能創紀錄

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，房東求售中。圖／取自網路
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，房東求售中。圖／取自網路

韓團TWICE成員周子瑜的媽媽在台南市東區經營的「首璽咖啡」，最近傳出房東出售的消息，而且總價達1億2800萬元，每坪價格近79萬元，房仲業者指出，如果成交，將改寫台南中古大樓店面的最高紀錄，主要原因除了名人加持外，鄰近台南金雞母南紡購物中心，也是加碼的原因。

首璽咖啡所在的大樓，是有31年屋齡住商混合的「鄉城帝國」，周子瑜的媽媽黃燕玲從2016年在1樓店面經營咖啡廳，店內到處都可以看到TWICE的照片，還有許多周子瑜的個人照片，也經常播放TWICE的歌曲，之前周子瑜的粉絲曾在店內舉辦為周子瑜慶生等活動，成為粉絲的朝聖地之一。

而日前台南市長黃偉哲還前往為店方友善動物空間掛牌，歡迎大家帶著家裡的毛孩子前往消費，又讓人想起周子瑜喜愛的吉娃娃「酷吉」，而據悉因為房東與首璽還有兩年的租約，即使未來房子易手，仍不影響租約。

首璽最近傳出房東要售屋的消息，162坪的店面開價1億2800萬元，平均每坪78.81萬元，房仲業界認為有指標意義。

但也有房仲業者表示，該房因為坪數較多，總價較高，但平均單價看起來，並不會過高，最主要的還是地點，以台南市中西區或東區的中古大樓一樓店面來看，每坪80到100萬都有成交過，首璽咖啡所在地，距南紡只有500公尺，加上前方的裕農路交通方便，旁邊還有停車場，隔著中華東路，對面就是目前全市的鑽石地段平實營區，店寬又有10公尺，相當漂亮開價79萬元並不算貴。除了地段珍稀，加上名人的加持，會讓價格更提升。

而據悉目前有不少外縣市的投資客對於該店面相當有興趣。

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少子瑜的照片。本報資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少子瑜的照片。本報資料照片
台南市長黃偉哲日前到周子瑜媽媽經營的咖啡店為寵物友善空間掛牌。本報資料照片
台南市長黃偉哲日前到周子瑜媽媽經營的咖啡店為寵物友善空間掛牌。本報資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，台南市長黃偉哲日前曾前往。本報資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，台南市長黃偉哲日前曾前往。本報資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少子瑜的照片。本報資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少子瑜的照片。本報資料照片

台南 咖啡廳 房東

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