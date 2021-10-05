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台南永康首棟公辦都更社會宅110戶今開工動土

中央社 / 台南5日電

位於台南市永康區中興段474地號上的首棟公辦都更取得社會住宅，今天舉行開工動土典禮，預計民國113年底完工交屋，共可取得社會住宅110戶，盼能照顧民眾居住需求。

永康區首棟公辦都更取得社會住宅，區位鄰近大灣交流道、平實公園、東有永仁高中、南有復興國小，交通便利、機能完善，台南市長黃偉哲今天主持開工動土典禮。

黃偉哲表示，很高興來到精忠二村的改建，為當地居民及眷戶興建優質住宅，也為市民再增加110戶的社會住宅，這是創造多贏局面，希望一方面節省公帑，一方面替提供更多社會宅，接下來的工程也能早日如期如質地完工。

黃偉哲說，市府透過直接興建與都更容積獎勵等多元方式取得社會住宅，並增加社會住宅供給，積極推動多項住宅業務，達成中央住宅政策並穩定住宅市場供需、保障民眾居住權益。

台南市政府都市發展局長莊德樑指出，全案市府要求實施者須開闢公共設施並捐贈社會住宅，包括7月底已完成道路與停車場等公共設施開闢，提昇區域環境品質，並自開工起3年內取得社會住宅110戶，6年內完成全區開發，總計可為市庫節省公帑約新台幣10億元經費。

台南市持續推動務實、多元方式興辦社會住宅，興建目標由2000戶增加至4229戶，預計今年度總計可動工戶數將達1174戶；市府同時搭配租金補貼、包租代管等住宅補貼政策多管齊下，以期降低青年及弱勢族群居住負擔，照顧市民居住需求，落實「希望家園」施政理念，實現宜居城市。

社會住宅 台南 都更

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