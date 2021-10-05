重陽節前嘉縣老化比例最高六腳鄉 環狀線公車微笑啟航

下周重陽節，嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午在鄉公所廣場盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。

縣長翁章梁、公路總局副局長黃運貴、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱、黃嫈珺等各級民代共同參與剪綵儀式，象徵幸福巴士將啟用！幸福巴士營運，每日行駛5班次，沿線除固定站位外，提供鄉親隨招隨停服務，歡迎民眾多加使用敬老卡及愛心卡，一同搭乘便利且安全的大眾運輸工具。

縣府與六腳鄉公所共同新闢「幸福六腳1路 (六腳環狀線)」，串聯六腳鄉市中心、各個村落、雙溪口、小槺榔等地區，方便民眾前往六腳市區、長庚醫院或高鐵嘉義站。

縣府向公路總局爭取「六腳鄉幸福巴士計畫」，共獲314萬餘元補助，翁章梁說，公車服務營運必定虧損，沒有政府來做是不可能的，提供鄉親服務就是政府的工作，期盼未來透過幸福巴士提供偏遠村落公共運輸服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求，提升公共運輸服務涵蓋率。

幸福六腳1路(六腳環狀線)自高鐵嘉義站發車，依序停靠長庚醫院、小槺榔、雙溪口、蒜南、蒜頭、蒜頭國小、六嘉國中、大塗師、潭墘、中溝、順天宮、崩山村、菜寮仔、林內1、更寮、大橋頭、下雙溪、占富厝、溪厝村，最後再回到高鐵嘉義站。