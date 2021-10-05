快訊

預約不到跑新北？北市AZ二劑7萬名額秒殺3原因曝光

臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重陽節前嘉縣老化比例最高六腳鄉 環狀線公車微笑啟航

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供

下周重陽節，嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午在鄉公所廣場盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。

縣長翁章梁、公路總局副局長黃運貴、六腳鄉長陳川崎、縣議員黃鉦凱、黃嫈珺等各級民代共同參與剪綵儀式，象徵幸福巴士將啟用！幸福巴士營運，每日行駛5班次，沿線除固定站位外，提供鄉親隨招隨停服務，歡迎民眾多加使用敬老卡及愛心卡，一同搭乘便利且安全的大眾運輸工具。

縣府與六腳鄉公所共同新闢「幸福六腳1路 (六腳環狀線)」，串聯六腳鄉市中心、各個村落、雙溪口、小槺榔等地區，方便民眾前往六腳市區、長庚醫院或高鐵嘉義站。

縣府向公路總局爭取「六腳鄉幸福巴士計畫」，共獲314萬餘元補助，翁章梁說，公車服務營運必定虧損，沒有政府來做是不可能的，提供鄉親服務就是政府的工作，期盼未來透過幸福巴士提供偏遠村落公共運輸服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求，提升公共運輸服務涵蓋率。

幸福六腳1路(六腳環狀線)自高鐵嘉義站發車，依序停靠長庚醫院、小槺榔、雙溪口、蒜南、蒜頭、蒜頭國小、六嘉國中、大塗師、潭墘、中溝、順天宮、崩山村、菜寮仔、林內1、更寮、大橋頭、下雙溪、占富厝、溪厝村，最後再回到高鐵嘉義站。

六腳鄉為嘉縣第7個開通幸福巴士的鄉鎮，未來將有更多鄉鎮陸續投入幸福巴士服務行列，讓公車深入各個偏鄉生活空間，使嘉義縣更多偏鄉的居民都能享有快速便捷的公共運輸服務，讓嘉義縣轉型成為進步的城市。

嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供
嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉親搭乘更便利。圖／嘉縣府提供

巴士 嘉義 公共運輸

延伸閱讀

集中檢疫所遲未改善...議員批嘉縣長唬爛 翁章梁：已反映中央

全運會／火炬手超級媽媽陳嘉齡到嘉縣 象徵堅持不懈

全運會聖火抵嘉侯友宜伸友誼之手 邀嘉義鄉親共襄盛舉

贊成縣市合併？侯友宜：如何合作更重要

相關新聞

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格近1.3億可能創紀錄

韓團TWICE成員周子瑜的媽媽在台南市東區經營的「首璽咖啡」，最近傳出房東出售的消息，而且總價達1億2800萬元，每坪價...

照過來！疫情趨穩 台南將軍吼音樂節23、24日將開唱

疫情趨穩，大型戶外活動逐漸恢復，深受許多樂迷期待的2021台南將軍吼音樂會節10月23、24日在將軍漁港開唱，將以事前線...

整理閒置聖家醫院如挖寶 赫見4醫療奉獻獎得主感人事蹟

天主教耶穌會1961年在嘉義縣偏鄉鹿草鄉，開辦「聖家醫院」，派匈牙利傳教士葉由根神父、晁金名修士，分別擔任醫師、調劑藥品...

63名長輩晉百歲人瑞 嘉縣老化比例最高 最長壽108歲

重陽節將近，嘉義縣老人人口比例20.84％，全台居冠，符合發放敬老禮金的長輩突破十萬人，共計10萬3805人，百歲以上人...

疫情緩脫口罩？山海不同調 嘉義縣民好困惑

中央疫情指揮中心調整戶外戴口罩規定，在山林含森林遊樂區、海濱活動無須戴口罩。嘉義縣幅員廣闊，嘉義林管處轄管的阿里山遊樂區...

重陽節前嘉縣老化比例最高六腳鄉 環狀線公車微笑啟航

下周重陽節，嘉義縣老化比例最高的偏鄉六腳鄉，幸福巴士通車典禮上午在鄉公所廣場盛大舉行，幸福巴士12日營運，隨招隨停，讓鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。