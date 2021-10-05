照過來！疫情趨穩 台南將軍吼音樂節23、24日將開唱
疫情趨穩，大型戶外活動逐漸恢復，深受許多樂迷期待的2021台南將軍吼音樂會節10月23、24日在將軍漁港開唱，將以事前線上報名實聯制，每場3500人進場。
台南市政府觀旅局安排的將軍吼音樂節今年邁入第10年，場地旁就是美麗大海，每年吸引廣大樂迷迎著舒服海風與歌手同歡，還有壓軸高空焰火，令人讚嘆流連。
不過今年因疫情原安排暑假登場延後，讓因廣大樂迷悶壞，台南市長黃偉哲曾說，只要疫情趨穩，落實防疫前提，市府會克服難關舉辦，如今市府兌現承諾。
今年將軍吼音樂節確定10月23、24日登場，安排下午5點至晚上8點，邀請包括玖壹壹、魏如萱、鼓鼓呂思緯、吳卓源、陳勢安、閻奕格等知名歌手、團體開唱，24日更搭配6分多鐘精彩焰火秀謝幕，用溫暖療癒歌聲鼓勵辛苦的防疫人員，感謝認真配合防疫的鄉親。
配合防疫今年將進行封場管制，每場次開放3500個名額讓民眾預約入場，均需透過線上免費預約系統取得入場資格，而報名系統線上開放日期，可持續關注將軍吼音樂節粉專訊息發布；二天精彩活動都將透過網路、電視進行全程直播，想線上預約報名到現場參加音樂節的民眾可持續關注「臺南夏日音樂節」臉書粉絲團或「台南旅遊網」查詢更多活動內容。
觀光旅遊局郭貞慧局長表示，今年活動也與KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、馬沙溝觀光休閒協會等旅行業者合作，推出限量的將軍吼專屬的套裝遊程、機+酒自由行、交通接駁、在地小旅行等，凡是參與遊程的民眾，可獲限量提供活動專屬搖滾區保留席，以上行程將於6日(三)上午9點於各平台販售。
台南市長黃偉哲也不忘推薦台南購物節系列活動，他說，消費發票累計登錄金額已破10億元，有三房的房子1戶、進口汽車等大獎，還有上百個聲寶小家電獎品。而住宿台南還會送你好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上優惠，最高可節省旅費3000元，歡迎大家領取振興五倍券後一起來台南吃喝玩樂抽大獎。
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