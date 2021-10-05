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台南敬老金親送惹爭議 挨批為選舉 市府連夜改政策

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員王家貞上午在議會質詢社會局有關敬老金發放事宜。記者修瑞瑩／翻攝
台南市議員王家貞上午在議會質詢社會局有關敬老金發放事宜。記者修瑞瑩／翻攝

台南市重陽敬老金傳出今年要由里長親送到老人家手中，引發基層討論，民代批評是「沒事找事」，台南市社會局局長陳榮枝今天在議會回應議員質詢時表示，經昨晚討論，市長黃偉哲已決定仍依照往年以匯款方式發送，至於部分帳戶有問題的對象，則再以親送方式取代。

上周基層就傳出今年敬老金要由里長分送的消息，引發許多里長不滿，「光防疫、打疫苗就忙死了，還要一家一家送禮金？」，昨天在議會裡也有多位議員提出，認為如果里內有1000位以上老人，里長就要揹著100萬元到處跑，既沈重又危險，不分藍綠議員都要求市長能收回這項新措施，但昨天黃偉哲回應還沒有定案。

今天市議員王家貞與陳怡珍等人，又在議場上提及此事，王家貞表示，明年市長選舉要到了，市府根本就是想藉由分送敬老金，同時向基層拉票，卻要累死里長，陳怡珍也表示，里長為防疫已經工作超多，如果又要分送禮金，根本工作就做不完。

陳榮枝表示，原來親送的方式只是在討論中，並沒有定案，而現在基層的聲音都聽到了，昨晚各單位已與市長討論，已決定恢復原來匯款的方式。而針對少數帳戶被扣押或沒有帳戶的老人，才送到家戶。

台南 黃偉哲

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