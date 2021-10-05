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台南市公共工程優質獎 水利局得獎率百分百

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市公共工程優質獎出爐，市府 水利局得獎率百分百，圖為鹽水溪七甲橋改建，更名為「湖七橋」，降低歸仁、關廟淹水風險。圖 ／水利局提供
台南市公共工程優質獎出爐，市府 水利局得獎率百分百，圖為鹽水溪七甲橋改建，更名為「湖七橋」，降低歸仁、關廟淹水風險。圖 ／水利局提供

台南市第3屆公共工程優質獎出爐，市府水利局提報5項重大工程全上榜，獲4優等1佳作，得獎率百分百。

該第3屆公共工程優質獎，共有20件參獎案件報名，水利局「大灣排水治理工程」、「二仁溪下游河畔亮點及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫」獲水利工程類組優等獎。

台南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化」及「喜樹抽水站應急抽水機組及附屬設施更新改善工程」獲評設施工程類組優等獎。中正截流站旁特別保留既有稀有五梨跤植栽，以維持周邊生態多元性。「鹽水溪七甲橋改建工程」獲評土木工程類佳作獎。

其中，港尾溝溪滯洪池場域在台灣濕地保護聯盟長期生態營造，藉由優化原有解說系統及意象導入，進一步整合整體場域教育性，使港尾溝溪滯洪池兼具景觀、親水、休閒、生態等多功能，並成為都市防洪保全與環境體驗的重要角色。

市長黃偉哲除恭喜水利局得獎，也期勉水利團隊積極投入治水工程建設，兼顧施工品質與生態永續。

滯洪池 台南 濕地

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