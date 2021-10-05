快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵路高架化徵收水上鄉車輛基地 地主不滿低價組自救會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地。記者魯永明／攝影
施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地。記者魯永明／攝影

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地，共百餘名地主，逾半地主不滿徵地補償金偏低組自救會，後天與鐵道局協議，表達訴求。

議員王啟澧說，鐵道局代表人員當初與地主協調，答應會以每坪至少3萬元徵地補償，結果當初協商人員退休離職，換新的人員，徵地補償縮水減到1萬6千元，地主配合國家鐵路高架重大政策，換來權益受損，地主組自救會，參加後天徵地協調會，爭取權益。

地主說，鐵道局辦理地上物及土地徵收，地上物植栽作物徵收補償進行中，有爭議的是土地徵收價，鐵道局提出1坪約1.6萬元徵收補償金，不符當前土地買賣市場行情，依「土地徵收條例」，協議價購應由需用土地人依市價與所有權人協議。

鐵道局8月行文地主，說明水上車輛基地工程用地，將以協議價購或其他方式取得，協議價購價格，委託專業不動產估價師鑑價，7、8日將在北回歸線太陽館，召開3場水上車輛基地工程用地協議價購或以其他方式取得用地會議。

鐵道局北部工程處說，嘉義鐵高工程計畫之C613標水上車輛基地，正在辦理細部設計及用地取得作業，預計2022年3月發包施工。預定地附近居民說，過去預定地農地交易價每坪萬元以下，交易件數不多。

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地。記者魯永明／攝影
施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地。記者魯永明／攝影

鐵道 嘉義 土地徵收

延伸閱讀

公共工程流標率高 太魯閣事件難改善

誰炒高房價？代銷龍頭砲轟政府才是炒房大咖

最早的嘉義人5具先人骨骸出土 學者：與魚寮遺址無關聯

斗六市區鐵路高架化卡關？ 張麗善：從未怠慢

相關新聞

鐵路高架化徵收水上鄉車輛基地 地主不滿低價組自救會

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分...

63名長輩晉百歲人瑞 嘉縣老化比例最高 最長壽108歲

重陽節將近，嘉義縣老人人口比例20.84％，全台居冠，符合發放敬老禮金的長輩突破十萬人，共計10萬3805人，百歲以上人...

手機回收月拿好禮登場 切記取出記憶卡避個資外洩

10月是手機回收月，台南市環保局今天表示，民眾可將廢手機送到指定回收點或以郵寄、物流收件方式回收廢手機，就可參加抽獎活動...

南市重陽禮金 發放方式未定案

台南市預計10月中旬發放65歲以上長者重陽禮金1千元，往年直接匯到民眾戶頭，議員昨質詢指出，今年有里長反映市府打算讓里長...

台南OPEN1999 網友評價低

台南市政府在2017年開發「OPEN1999」App，讓民眾可用來陳情檢舉，議員昨指出功能不彰，除了只能上傳3張照片，無...

南市府連地下道 今起封閉3個月

台南市區鐵路地下化工程推進到市中心，今天起將封閉連接東區與中西區的「府連地下道」，封閉3個月到明年1月2日止，市府表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。