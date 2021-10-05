鐵路高架化徵收水上鄉車輛基地 地主不滿低價組自救會

施工中的嘉義市鐵路高架化工程，規畫將車輛基地南移毗鄰的嘉義縣水上鄉，徵收粗溪村一帶土地約22公頃，部分台鐵土地，另大部分私有農地，共百餘名地主，逾半地主不滿徵地補償金偏低組自救會，後天與鐵道局協議，表達訴求。

議員王啟澧說，鐵道局代表人員當初與地主協調，答應會以每坪至少3萬元徵地補償，結果當初協商人員退休離職，換新的人員，徵地補償縮水減到1萬6千元，地主配合國家鐵路高架重大政策，換來權益受損，地主組自救會，參加後天徵地協調會，爭取權益。

地主說，鐵道局辦理地上物及土地徵收，地上物植栽作物徵收補償進行中，有爭議的是土地徵收價，鐵道局提出1坪約1.6萬元徵收補償金，不符當前土地買賣市場行情，依「土地徵收條例」，協議價購應由需用土地人依市價與所有權人協議。

鐵道局8月行文地主，說明水上車輛基地工程用地，將以協議價購或其他方式取得，協議價購價格，委託專業不動產估價師鑑價，7、8日將在北回歸線太陽館，召開3場水上車輛基地工程用地協議價購或以其他方式取得用地會議。