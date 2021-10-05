63名長輩晉百歲人瑞 嘉縣老化比例最高 最長壽108歲

重陽節將近，嘉義縣老人人口比例20.84％，全台居冠，符合發放敬老禮金的長輩突破十萬人，共計10萬3805人，百歲以上人瑞132人，比去年增加30人，其中63人首次晉升百歲，最高齡是水上鄉、高齡108歲的黃德成，去年重陽節前，總統蔡英文曾來水上為他祝賀。

去年嘉縣老人突破十萬大關，人瑞年年增加，去年滿百及百歲以上人瑞102人，今年增到132人，縣長翁章梁兌現選舉政見「敬老不減」，表達重陽節對老人祝賀，延續前縣長張花冠政策，長輩重陽節前，按年齡可以領到3千元、6千元、9千元不等重陽敬老禮金。

縣府社會局說，今年10萬3805名符合資格領取敬老金，縣府籌編3億2千多萬元經費，昨天開始發放敬老金，防疫為避免群聚，選擇匯款有2萬多人，占22.5%，人瑞每人除可領9千元敬老金，滿百人歲獲贈總統府與衛福部合贈的5分金鎖片、敬老狀。

社會局訪查，人瑞長壽秘訣與飲食、勞動力有關係，早期農業社會生活清苦，物質慾望低，透早出門「作勢」，日落而息，大量的農務勞動取代運動，尤其生活平淡樸實，呷食簡單，人也就長壽了。

水上鄉最高齡108歲黃德成，當三和村鄰長直到102歲才退休，還能自己煮開水泡茶，最喜歡在屋外樹下與鄰居喝茶、聊天，去年總統蔡英文到他家祝賀，他泡茶給總統喝，看到大陸軍機擾台，黃說，「如果大陸打來，我就拿拐杖拚了，說著說著還對總統比讚」。今年鄉公所送上金鎖片及9千元敬老金。