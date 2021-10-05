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手機回收月拿好禮登場 切記取出記憶卡避個資外洩
10月是手機回收月，台南市環保局今天表示，民眾可將廢手機送到指定回收點或以郵寄、物流收件方式回收廢手機，就可參加抽獎活動，除有機會抽中IPHONE、三星、ASUS、HTC手機等獎品外，還提供加碼購物金、折扣券等多項好禮。但回收前請取出記憶卡以免個資外洩。
台南市環保局表示，「手機回收月」從10月1日到31日，民眾可將廢手機，送至南市環保局東區辦公室、藏金閣、中西安平區清潔隊、白河區清潔隊、將軍區清潔隊、楠西區清潔隊、龍崎區清潔隊、南化區清潔隊、左鎮區清潔隊、七股區清潔隊、北門區清潔隊等11處回收點，另環保署也結合全家便利商店、電信業者、手機服務等15家業者，配合收受廢手機。
環保局長謝世傑表示，廢手機由電路板、電池、玻璃、螢幕等複雜零組件組成，且含金、銀、銅等貴金屬，具有高度回收再利用的價值，歡迎民眾踴躍參與手機回收月活動。但提醒民眾，手機交付回收之前，若手機的鋰電池可以拆卸，請先拆卸分開回收；另為避免個人資料外洩，一定要先將手機裡的個人資料刪除，取出外接的擴充記憶卡後再行回收。
相關活動詳情及廢手機回收地點民眾可至環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢，環保署將於11月中旬抽出幸運得主。
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