手機回收月拿好禮登場 切記取出記憶卡避個資外洩

10月是手機回收月，台南市環保局今天表示，民眾可將廢手機送到指定回收點或以郵寄、物流收件方式回收廢手機，就可參加抽獎活動，除有機會抽中IPHONE、三星、ASUS、HTC手機等獎品外，還提供加碼購物金、折扣券等多項好禮。但回收前請取出記憶卡以免個資外洩。

台南市環保局表示，「手機回收月」從10月1日到31日，民眾可將廢手機，送至南市環保局東區辦公室、藏金閣、中西安平區清潔隊、白河區清潔隊、將軍區清潔隊、楠西區清潔隊、龍崎區清潔隊、南化區清潔隊、左鎮區清潔隊、七股區清潔隊、北門區清潔隊等11處回收點，另環保署也結合全家便利商店、電信業者、手機服務等15家業者，配合收受廢手機。

環保局長謝世傑表示，廢手機由電路板、電池、玻璃、螢幕等複雜零組件組成，且含金、銀、銅等貴金屬，具有高度回收再利用的價值，歡迎民眾踴躍參與手機回收月活動。但提醒民眾，手機交付回收之前，若手機的鋰電池可以拆卸，請先拆卸分開回收；另為避免個人資料外洩，一定要先將手機裡的個人資料刪除，取出外接的擴充記憶卡後再行回收。