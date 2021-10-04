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集中檢疫所遲未改善...議員批嘉縣長唬爛 翁章梁：已反映中央

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員李國勝今天上午在臨時會上，因朴子集中檢疫所未敢善問題，批評縣長翁章梁是「唬爛縣長」。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員李國勝今天上午在臨時會上，因朴子集中檢疫所未敢善問題，批評縣長翁章梁是「唬爛縣長」。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣治朴子市台糖宿舍，原出租民間經營的樺舍商旅停業，被中央疫情指揮中心徵調做集中檢疫所，引起周邊居民和店家恐慌，國民黨團書記長、縣議員李國勝曾多次在議會要求變更地址，今天上午臨時會李再收到居民陳情，批評縣長翁章梁是「唬爛縣長」；翁對此表示，已向中央反映，希望大家共體時艱。

李國勝今天上午臨時會時質詢翁章梁，表示樺舍商旅作為集中檢疫所引發鄰近住戶恐慌，店家沒辦法做生意，他曾兩次在議會殿堂要求縣政府改善，「怎麼還讓他們住進來」，讓他無法對那些店家、住戶交待，批翁是「唬爛縣長」

翁章梁表示，現在樺舍商旅供來台灣念書的外籍生居家檢疫，由防疫計程車直接載往地下室；他很清楚現在狀況，也多次跟中央聯絡，但目前另處檢疫所大同技術學院因前日大雨漏水嚴重，目前正在檢修，中央也承諾「這波進來後，下波就不會再進來了」

李國勝追問，縣府在中埔和大林另有防疫檢驗所，「那裡都住滿了，再住到這邊來」，並希望翁再向中央反映，否則都是「狗吠火車」；定期會屆至，李建議議長找時間率縣議員們北上衛服部陳情抗爭，讓官員知道「嘉義縣民不是二等公民」

翁章梁承認大林檢疫所設備較差、大同技術學院也在整修，並表示相關政策是中央在主導，已多次跟衛服部反映，中央都很清楚，防疫大原則還是要「共體時艱」，會再持續爭取，讓樺舍商旅不再收容。

翁章梁 嘉義 計程車

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