台南秋季紅白大賞 紅柚及大白柚邀您來品嘗
進入深秋，正是品嘗台南大白柚、紅柚好時機，台南市政府農業局嚴選各家供貨單位推出產地直送服務，民眾可到農業局網站下載訂購資訊，向供貨單位洽詢訂購。
台南大白柚、紅柚產區，以麻豆、下營、佳里區為主，市長黃偉哲說，柚農累積多年栽種經驗，品質相當佳，而柚類富含膳食纖維、維生素A、B1、C、礦物質及果膠等，不僅營養豐富，更是美味，果肉清甜多汁、喉韻回甘並帶有淡雅香氣，是不容錯過好滋味。
農業局長李建裕表示，挑選秘訣要注意外觀，紅柚挑選洋梨形狀呈淡黃色，大白柚選圓球或扁球形且呈黃綠至黃色，拿起來果實要有沉重感，代表果肉豐厚、水分較多，將果實置於陰涼、通風處可以保存1至2個月，購買後先靜置辭水約一周後風味更佳。
麻豆區農會總幹事孫慈敏、下營農會總幹事陳乃源、佳里區農會總幹事楊豐賓也說，南市紅柚、大白柚，除鮮食外，入菜清爽解膩更加分，將果肉加入沙拉或是加糖熬煮成果醬，果醬再延伸沖泡調飲及甜點點綴，還可以加工製作柚子蔘、柚子乾、柚子果醋、蜂蜜柚子茶等創意聖品，尤其蜂蜜柚子茶在家就可自己動手做，簡易上手。
農業局也提供紅柚、大白柚各項產品訂購資訊，供貨單位接收訂單後，由雙方協調出貨時間、數量，認可後再配送，並依訂貨先後排序出貨。紅柚訂購資訊：https://reurl.cc/1omX3X；大白柚訂購資訊：https://reurl.cc/q1NnVg
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