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台南交通死傷多 市長：議員會刪罰單預算 議員駁甩鍋

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議會國民黨團與無黨聯盟今天拿出預算書，否認市長黃偉哲「議員刪交通罰單預算」的說法。圖／議會提供
台南市議會國民黨團與無黨聯盟今天拿出預算書，否認市長黃偉哲「議員刪交通罰單預算」的說法。圖／議會提供

時代力量台南市黨部昨天舉辦體檢台南市交通活動，指台南市交通傷亡人數居高不下，去年傷亡率位居6都第1，市長黃偉哲今接受媒體訪問時表示，「每次警察嚴格執法，議會都刪除罰單收入」，引發時力、國民黨及無黨聯盟議員不滿，指市長卸責，「本屆議會從沒有刪過罰單收入」，交通改善沒有做好卻把責任推給議員刪預算，是在甩鍋。

黃偉哲上午前往永康視察交通，媒體詢問他對於時力說法的意見時回應，表示民眾不愛接罰單，但不能又同時不守法，必須要靠民眾配合，車禍事故率才能下降，而市府該做的包括改善交通軟硬體，會努力去做。

時力市議員林易瑩表示，對於市長有關於議員刪預算的說法「驚訝又不解」，與事實完全不符，本屆議員從2018年年底上任至今，沒刪過任何一筆罰單收入，她更是一向力挺基層同仁依法執法，該開罰就開罰。

她表示，面對重大市政議題，最不需要的就是逞一時之快的政治口水，很遺憾聽到市長這樣回應，市府無異於將台南市交通問題甩鍋議會，而非理性檢討、回應時代力量所點出的台南交通政策問題。

議會國民黨團與無黨聯盟傍晚也發出聲明，指出，為了台南市民用路人和行車安全，全力支持警察局各項預算尤其是交通罰鍰收入，怎會被指刪除罰單收入，黨團不背這黑鍋，反觀警察局，在黃偉哲上任3年來，執行率都超過預算數，錢這麼多，沒有改善交通肇事路段，導致台南市6都肇事率第1名，反將責任推卸給議會太不應該。

議員們並秀出108年度到110年度，警察局交通罰緩收入預算數和決算數以及執行率說，可清楚看到3年來預算數都在4.74億到4.91億之間，決算數在109年度卻高達8.19億元，執行率高達171%，今年才到8月執行率就高達93%，「議會黨團有何本事來影響警察局的執法？」

議員表示，黃偉哲不圖改善易肇事路段，或興建更多科技執法利器，提醒民眾該注意路段要減速慢行，反而怪罪市議會刪除預算，將莫須有罪名丟給議會，時逢110年預算審議，市長這種作法實為不智。

台南市時代力量議員林易瑩在議會中否認市長黃偉哲「議員刪除交通罰單預算」的說法。圖／林易瑩提供
台南市時代力量議員林易瑩在議會中否認市長黃偉哲「議員刪除交通罰單預算」的說法。圖／林易瑩提供

台南 警察 罰單

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