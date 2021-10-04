全運會聖火抵嘉侯友宜伸友誼之手 邀嘉義鄉親共襄盛舉

110年全國運動會聖火於今天下午抵達嘉義縣，由馬拉松選手陳嘉齡擔任火炬手，在新北市長侯友宜與嘉義縣長翁章梁見證下，最後交棒給嘉義縣金牌角力選手侯旻汶，象徵兩縣市共同迎接「110年新北全運會」及「111嘉義全民運」。

新北市今年主辦全運會，嘉義縣明年主辦全民運動會，侯表示，市府透過三路：網路、公路和鐵路傳遞聖火，今天透過公路來到從小生長的嘉義縣，希望能跟鄉親手牽手、心連心，伸出友誼之手，用堅持熱情、鍥而不捨的精神，也希望嘉義鄉親能延續東奧的熱情，到新北共襄盛舉。

嘉義縣此次共派出202名的代表隊員，參加田徑、游泳等14類比賽，聖火傳遞由全運會角力7連霸選手侯旻汶帶領軟式網球、女子足球等選手，代表嘉縣接下故事火炬手陳嘉齡領軍的新北代表隊聖火，傳遞運動家精神與熱情。

其中代表新北傳遞聖火的火炬手「超級媽媽」陳嘉齡背後大有故事，她為了重度腦性麻痺兒子征戰全台馬拉松，母子已共同完成了162場馬拉松，在兒子20歲那年挑戰了45公里的南橫超級馬拉松，其堅韌精神感動全世界，也正是聖火傳遞堅持不懈的精神象徵。

翁章梁希望此次全運會嘉義選手都能獲得好成績，明年嘉縣承辦全民運動會，將借鑑全運會的優秀之處，應用在全民運，打造不負眾望的運動賽事，令參與者感受嘉義的熱情與運動實力。