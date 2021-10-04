台南打算讓里長親送敬老金 「不想讓人知道我65歲了」

台南市今年的重陽敬老禮金將改現金發放？台南市多名議員關切這個問題，表示1人發1000元，代表里長可能要背著100多萬元趴趴走，既沈重又危險，還有議員表示「有的女性外表看起來只有40多歲，但里長一旦發了禮金就讓別人知道她已滿65」，紛紛要求市府打消這個念頭，市長黃偉哲表示，是因為之前有民眾反映希望拿現金，所以有考慮，但是目前尚未做成決議。

台南市多年來針對65歲以上民眾，每年重陽節都會發給1000元的禮金，今年原本打算排富，卻遭到批評，後來只好改為普發，而預計在10月中發放，據民政局統計，全市可領到敬老金包括65歲以上民眾及55歲以上原住民，共有32萬1222人，其中超過百歲的人瑞共有287人，每人加發到1萬元。

洪玉鳳今天在議會質詢，表示敬老金過去都是直接匯到戶頭，但今年很多里長反應，市府打算改讓里長協助發放現金，如果一個里內有1000名以上的老人家，里長就要拿著100多萬元到處發，即使有請警察協助保全，也實在是太大費周章，，而且萬一一天發不完，里長就要拿著錢回家，非常不安全，搞不好有里長會因此被搶，這種措施根本就是「抓一條蟲放在屁股癢（台語）」，意指自找麻煩。

包括藍綠的議員蔡筱薇、林美燕、陳秋萍等，也都反對此一措施，表示市府在做決定前，應該要先與基層討論，看看實施會不會有問題，不能一意孤行，同時很多老人家戶籍地與實際居住地不同，也會讓里長難以分送敬老金。

黃偉哲表示，大家有不同的意見，因為有些老人家反應，如果匯到戶頭，戶頭是年輕人在幫忙運用，自己反而拿不到錢，希望能改以現金發放，不過應該會在國慶日後才發送，目前尚未定案要用哪種方式，不過大家的意見都有聽到。