快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南打算讓里長親送敬老金 「不想讓人知道我65歲了」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲最近前往長輩家中探視。本報資料照片
台南市長黃偉哲最近前往長輩家中探視。本報資料照片

台南市今年的重陽敬老禮金將改現金發放？台南市多名議員關切這個問題，表示1人發1000元，代表里長可能要背著100多萬元趴趴走，既沈重又危險，還有議員表示「有的女性外表看起來只有40多歲，但里長一旦發了禮金就讓別人知道她已滿65」，紛紛要求市府打消這個念頭，市長黃偉哲表示，是因為之前有民眾反映希望拿現金，所以有考慮，但是目前尚未做成決議。

台南市多年來針對65歲以上民眾，每年重陽節都會發給1000元的禮金，今年原本打算排富，卻遭到批評，後來只好改為普發，而預計在10月中發放，據民政局統計，全市可領到敬老金包括65歲以上民眾及55歲以上原住民，共有32萬1222人，其中超過百歲的人瑞共有287人，每人加發到1萬元。

洪玉鳳今天在議會質詢，表示敬老金過去都是直接匯到戶頭，但今年很多里長反應，市府打算改讓里長協助發放現金，如果一個里內有1000名以上的老人家，里長就要拿著100多萬元到處發，即使有請警察協助保全，也實在是太大費周章，，而且萬一一天發不完，里長就要拿著錢回家，非常不安全，搞不好有里長會因此被搶，這種措施根本就是「抓一條蟲放在屁股癢（台語）」，意指自找麻煩。

包括藍綠的議員蔡筱薇、林美燕、陳秋萍等，也都反對此一措施，表示市府在做決定前，應該要先與基層討論，看看實施會不會有問題，不能一意孤行，同時很多老人家戶籍地與實際居住地不同，也會讓里長難以分送敬老金。

黃偉哲表示，大家有不同的意見，因為有些老人家反應，如果匯到戶頭，戶頭是年輕人在幫忙運用，自己反而拿不到錢，希望能改以現金發放，不過應該會在國慶日後才發送，目前尚未定案要用哪種方式，不過大家的意見都有聽到。

台南 黃偉哲 警察 重陽敬老禮金

延伸閱讀

賴清德任內把市長官邸委外10年 市府：黃偉哲有住處

動物用藥品販賣業許可證換證 明年6月失效仍販售重罰

台南推易壅塞路廊改善計畫 尖峰時段見成效

中山高台南各交流道老塞車 黃偉哲搭小黃體驗改善狀況

相關新聞

台南交通死傷多 市長：議員會刪罰單預算 議員駁甩鍋

時代力量台南市黨部昨天舉辦體檢台南市交通活動，指台南市交通傷亡人數居高不下，去年傷亡率位居6都第1，市長黃偉哲今接受媒體...

台南打算讓里長親送敬老金 「不想讓人知道我65歲了」

台南市今年的重陽敬老禮金將改現金發放？台南市多名議員關切這個問題，表示1人發1000元，代表里長可能要背著100多萬元趴...

肝基會嘉義檢查肝異常8成5 籲40歲以上每年「腹超」1次

嘉義基督教醫院與肝病防治基金會合作，昨天辦理免費腹部超音波檢查，183名檢查者中，篩出約60%有脂肪肝、25%有良性肝腫...

賴清德任內把市長官邸委外10年 市府：黃偉哲有住處

副總統賴清德害台南市長黃偉哲成為無殼蝸牛？台南市國民黨籍議員洪玉鳳今天在議會質詢時指出，賴清德在擔任台南市長任內，把市區...

南市府OPEN1999鬼打牆 民代質疑：幼稚園設計的軟體？

台南市政府在2017年開發OPEN1999的APP，讓民眾可以利用來陳情檢舉，但被議員檢討功能不彰，除了只能上傳3張照片...

動物用藥品販賣業許可證換證 明年6月失效仍販售重罰

農委會動植物防疫檢疫局修正實施動物用藥品販賣業者管理辦法，原領有動物用藥品販賣業許可證將於明年6月1日後失效，如逾期未辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。