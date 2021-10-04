肝基會嘉義檢查肝異常8成5 籲40歲以上每年「腹超」1次

嘉義基督教醫院與肝病防治基金會合作，昨天辦理免費腹部超音波檢查，183名檢查者中，篩出約60%有脂肪肝、25%有良性肝腫瘤，其中還有2人疑有不明腫瘤，院方已立即提供轉診檢查、就醫資訊，並呼籲40歲以上民眾，每年至少1次腹部超音波檢查，早期發現、早期治療。

肝病防治基金會為為讓民眾重視腹部超音波的重要性，昨與嘉基合作舉行免費腹部超音波檢查，日前才開放報名，150名額隨即額滿，主辦單位特別加碼檢查共183人完成腹超篩檢，其中108人有脂肪肝，34人有良性肝腫瘤、9人有肝實質病變，2人有性質不明腫瘤。

肝病防治基金會嘉義分會執行長、嘉基肝膽腸胃科醫師陳啟益表示，台灣國病之一的「肝病」，衛生福利部統計去年國人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌有1萬餘人，肝癌是國內癌症死因第2位，被稱「沉默的殺手」，過去肝基會都針對B、C肝病患者做腹超篩檢，今年首次辦40歲以上民眾免費腹部超音波檢查。

陳啟益指出，肝臟是人體最大解毒、消化以及代謝器官，肝臟若出了問題，勢必影響其他器官正常運轉，這次檢查中發現，不少民眾都有脂肪肝問題，長期脂肪肝可能引發慢性發炎，反覆肝發炎可能產生肝臟纖維化，最終可能造成肝硬化或肝癌。