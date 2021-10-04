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賴清德任內把市長官邸委外10年 市府：黃偉哲有住處
副總統賴清德害台南市長黃偉哲成為無殼蝸牛？台南市國民黨籍議員洪玉鳳今天在議會質詢時指出，賴清德在擔任台南市長任內，把市區裡的市長官邸出租營運，年限達到9年11個月，害得之後接任的市長黃偉哲變成無殼蝸牛，每天都要往返新營的住處與市區，賴清德明顯「越權」。
市府祕書處則表示，市政都是延續性的，當初賴市長是因為官邸閒置，才會考量委外活化運用，既然議會有不同意見，未來委外要再續約時，會再考量租期的問題。
台南市在縣市合併之前，縣市各有首長官邸，其中原台南市的官邸位在南門路上，在日治時期為市尹官邸，1974年改建，但之後歷任市長中只有代理市長陳癸淼曾短暫入住，其他首長並未入住，官邸閒置多，賴清德擔任市長時，在2014年將官邸委外給餐飲業者經營餐廳至今，而黃偉哲上任後，目前是住在原台南縣的新營官邸，距離原台南市的市政中心，車程約1小時。
洪玉鳳上午質詢祕書處副處長劉啟崇，表示首長任內委外，不應該逾越自己的任期，否則就是越權，賴清德兩任市長任期只有8年，但卻把官邸委外9年11個月，而且是因為10年以上就要送議會審查，否則委外可能會更久，賴清德已離任多時，卻害得黃偉哲每天都要往返市區與新營住處，花費很長時間 ，賴的做法顯然侵犯到現任市長的權利，要求祕書處未來再有類似情況，應提醒首長不能這麼做。
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