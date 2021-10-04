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動物用藥品販賣業許可證換證 明年6月失效仍販售重罰

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市動物防疫保護處人員輔導業者進行換證作業。圖／台南市動物防疫保護處提供
南市動物防疫保護處人員輔導業者進行換證作業。圖／台南市動物防疫保護處提供

農委會動植物防疫檢疫局修正實施動物用藥品販賣業者管理辦法，原領有動物用藥品販賣業許可證將於明年6月1日後失效，如逾期未辦理換證，擅自販賣動物用藥品者，將依違反動物用藥品管理法規定裁處9萬元以上、45萬元以下罰鍰，籲請業者速在期限內進行換發。

台南市政府農業局動保處處長吳名彬表示，本次修法重點為增訂動物用藥品販賣業許可證效期，並規定動物用藥品販賣業者僱用專任藥品管理技術人員，皆須接受中央機關指定訓練並獲得及格證書後方可任職，原已領有許可證業者須在明年6月1日前填具申請書，並檢附「原動物用藥品販賣業許可證正本」以及「藥品管理技術人員訓練結業證書正本」向動保處提出換發申請。本次換證免收規費。

農業局長李建裕指出，南市共有233家動物用藥品販賣業者以及38家觀賞魚非處方藥品販賣業者，動保處已發文各業者及建立社群，輔導業者讓聘請藥品管理技術人員參加中央指定訓練課程，取得相關結業證書以供本次換證所需，如逾1年緩衝期未申請換發者，原領有許可證將失效，而失去動物用藥品販賣業業者資格。另再次提醒民眾，無論無照販賣或是於網路上販賣動物用藥品，都是違法的行為，若經查證屬實，將依法令予以處分。

市長黃偉哲請動保處加強查核市售動物用藥品與宣導農民正確用藥，以維護市民食用安全，並提醒各動物用藥品販賣業者務必注意換發期限，確保得以持續合法販售動物用藥品。

新式動物用販賣業許可證新增許可證有效期限欄位。圖／台南市動物防疫保護處提供
新式動物用販賣業許可證新增許可證有效期限欄位。圖／台南市動物防疫保護處提供

農民 台南 農委會

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