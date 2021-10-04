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麥寮鄉振興金加敬老金 65歲以上至少9千元進帳
全縣領最多！雲林縣麥寮鄉公所今天開始受理3000元「振興禮金」登記，吸引不少民眾前往申辦，其中65歲以上長者，因逢99重陽節，本月還有公所加發的5000元敬老金，如再加上縣府發放1000元以上的敬老禮金，麥寮鄉65歲以上的人，這個月荷包至少可增加9000元以上的進帳。
今天上午不少麥寮鄉民到公所登記申請領3000元「振興禮金」，擺攤的林姓鄉民說，疫情期間生意很不好做，尤其夜市一封就一、兩個月沒錢賺，最近雖已解封可以作生意，但3000元也足夠全家一周的基本生活開銷，所以趕在第1天就來申辦。
麥寮鄉除了振興禮金，本月適逢重陽節，65歲以上的麥寮人，公所又發放5000元敬老禮金，鄉長蔡長昆表示，敬老金已完成造冊，預計本周就開始發放。
麥寮鄉65歲以上長者除3000元振興禮金、5000元重陽禮金，再加上縣府重陽禮金65歲至69歲長輩可領取重陽敬老禮金1000元，70歲至79歲長輩領取2000元，80至89歲長者至3000元，90歲以上敬老金6000元，百歲人瑞可領到1萬2000元，所以麥寮的長者最幸福，這個月至少可進帳9000元以上的禮金。
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