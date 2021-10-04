蘇貞昌施政報告圖卡中的小孩 希望合照的總統能再來訪

行政院長蘇貞昌昨天透過臉書發出「施政報告」，在教育類所附的圖卡中，出現2張總統蔡英文在2019年訪問雲林偏鄉興華國小的照片，圖中的學童今天在臉書看到，十分驚喜說，當時他們是和總統一起做動畫卡，自己和總統入鏡了也不知道，太開心了，希望總統今年能再來和大家見面。

行政院長蘇貞昌昨天透過臉書「施政報告」，報告中的「社會安定」類別有兩張圖卡，一張是「舉全國之力0-6歲國家一起養」、另一張則是「突破逆境，昂首闊步，迎向世界」，這兩張圖卡的背景，是引用2019年總統蔡英文到雲林縣麥寮鄉興華國小訪問時的照片。

幾位學童今天在臉書看到自己出現在和總統英文合照的圖片，驚喜萬分，使和孩無關的行政院施政報告，很快在學校流傳開來。有出現鏡頭中的孩子更開心，學生周天後說，記得當時是和總統一起做定格動畫，總統一起創作才靠到他身短短幾秒鐘而已，沒想到自己也成了行政院的定格動畫了。

鄭羽溱也開心地說，看到自己和總統合照在校園散步的照片，回家馬上跟阿嬤、舅舅分享，要家人上網下載分享，她今年6年級了，真希望總統能來參加她的畢業典禮，她會更開心。