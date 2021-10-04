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蘇貞昌施政報告圖卡中的小孩 希望合照的總統能再來訪

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣興華國小學生周天後，對自己出現在行政院長施政報告中的圖卡，感到很開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣興華國小學生周天後，對自己出現在行政院長施政報告中的圖卡，感到很開心。記者蔡維斌／攝影

行政院長蘇貞昌昨天透過臉書發出「施政報告」，在教育類所附的圖卡中，出現2張總統蔡英文在2019年訪問雲林偏鄉興華國小的照片，圖中的學童今天在臉書看到，十分驚喜說，當時他們是和總統一起做動畫卡，自己和總統入鏡了也不知道，太開心了，希望總統今年能再來和大家見面。

行政院長蘇貞昌昨天透過臉書「施政報告」，報告中的「社會安定」類別有兩張圖卡，一張是「舉全國之力0-6歲國家一起養」、另一張則是「突破逆境，昂首闊步，迎向世界」，這兩張圖卡的背景，是引用2019年總統蔡英文到雲林縣麥寮鄉興華國小訪問時的照片。

幾位學童今天在臉書看到自己出現在和總統英文合照的圖片，驚喜萬分，使和孩無關的行政院施政報告，很快在學校流傳開來。有出現鏡頭中的孩子更開心，學生周天後說，記得當時是和總統一起做定格動畫，總統一起創作才靠到他身短短幾秒鐘而已，沒想到自己也成了行政院的定格動畫了。

鄭羽溱也開心地說，看到自己和總統合照在校園散步的照片，回家馬上跟阿嬤、舅舅分享，要家人上網下載分享，她今年6年級了，真希望總統能來參加她的畢業典禮，她會更開心。

興華國小目前學生70多人，2018年以「糖果工廠的秘密」影片拿下「2018年韓國釜山國際兒童暨青少年影展」15歲組首獎，當年學生僅42人能獲國際影展首獎，相當不易，隔年2月總統蔡英文就到學校參訪祝賀，並和孩子一起製作動畫，如今這些被遺忘的鏡頭，又出現在施政報告中，也勾起小朋友對總統到訪的回憶。

行政院長蘇貞昌昨天臉書施政報告中的圖卡，出現總統和小朋友合照，雲林縣興華國小眼尖的小朋友認出圖中人是自己，感到很開心。記者蔡維斌／翻攝
行政院長蘇貞昌昨天臉書施政報告中的圖卡，出現總統和小朋友合照，雲林縣興華國小眼尖的小朋友認出圖中人是自己，感到很開心。記者蔡維斌／翻攝
出現和總統合照圖卡的兩名雲林縣興華國小學生，感到很開心，並希望總統能再來參加他們的畢業典禮。記者蔡維斌／攝影
出現和總統合照圖卡的兩名雲林縣興華國小學生，感到很開心，並希望總統能再來參加他們的畢業典禮。記者蔡維斌／攝影
行政院長蘇貞昌昨天臉書施政報告中的圖卡，出現總統和小朋友合照，雲林縣興華國小眼尖的小朋友認出圖中人是自己，感到很開心。記者蔡維斌／翻攝
行政院長蘇貞昌昨天臉書施政報告中的圖卡，出現總統和小朋友合照，雲林縣興華國小眼尖的小朋友認出圖中人是自己，感到很開心。記者蔡維斌／翻攝

行政院 動畫

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