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嘉市1999重啟曾單日爆量187通 這3種問題最多

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市1999便民專線的話務員，備有資料庫能隨時查看回答詢問。記者林伯驊／攝影
嘉市1999便民專線的話務員，備有資料庫能隨時查看回答詢問。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府去年9月重啟1999便民服務專線，屆滿1年，市府指出，疫情三級警戒初期電話量創高峰，單日187通、單月2400多通，這1年最多進線的內容，依序為詢問疫苗接種、疫情管制措施、紓困方案，因要陳情或檢舉一定要實名，也擺脫以往遭詬病有許多胡亂申訴。

市府表示，今年5月中旬新冠肺炎疫情進入高峰期，嘉市1999話務中心進線量跟著爆量，尤其5月15日市府宣布「準三級」要求休閒娛樂場所暫時關閉，當天話務量高達187通，7、8月後隨疫情趨緩，平均每天70通到80通。

市府透露，三級警戒期間，問題包括「可以湊一桌打麻將？」「可請專人到府施打疫苗？」、「美甲業一對一為什麼要停業？」「學生停課線上學習長時間盯電腦螢幕近視會增加？」等。

嘉市1999話務督導王詩婷說，5月中旬不少店家詢問是否在停業範圍內，也有業者打來埋怨不能營業，政府強制規範戴口罩後，正義感的民眾打電話檢舉沒戴口罩者，憑經驗，最多詢問的，為疫苗接種預約、疫情的相關管制措施、紓困領取。

嘉市1999於2016年被市議會刪除預算，停止4年多，去年9月重啟，市府智慧科技處指出，委託中華電信營運，維持白天有4線，夜間於12點之前2線、大夜班1線，24小時提供諮詢、轉接、派工、陳情電話服務，去年9月25日重新啟用至8月底，已服務1萬7950通電話，市民諮詢1萬1054件、受理陳情3210件、1388件派工案件，於外縣市需要嘉市1999服務，需撥（05）2251999。

智科處強調，打1999陳情、檢舉一定要真實姓名、聯絡方式，若重大檢舉例如違章建築，也要求檢舉人附身分證字號。

嘉市1999專線去年9月重啟服務。記者林伯驊／攝影
嘉市1999專線去年9月重啟服務。記者林伯驊／攝影
嘉市1999專線於今年5月中旬達到進線量高峰。記者林伯驊／攝影
嘉市1999專線於今年5月中旬達到進線量高峰。記者林伯驊／攝影
嘉市1999專線於本土疫情高峰時，曾單日187通、單月2400多通。記者林伯驊／攝影
嘉市1999專線於本土疫情高峰時，曾單日187通、單月2400多通。記者林伯驊／攝影

疫情 疫苗 口罩

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