聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市1999重啟曾單日爆量187通 這3種問題最多
嘉義市政府去年9月重啟1999便民服務專線，屆滿1年，市府指出，疫情三級警戒初期電話量創高峰，單日187通、單月2400多通，這1年最多進線的內容，依序為詢問疫苗接種、疫情管制措施、紓困方案，因要陳情或檢舉一定要實名，也擺脫以往遭詬病有許多胡亂申訴。
市府表示，今年5月中旬新冠肺炎疫情進入高峰期，嘉市1999話務中心進線量跟著爆量，尤其5月15日市府宣布「準三級」要求休閒娛樂場所暫時關閉，當天話務量高達187通，7、8月後隨疫情趨緩，平均每天70通到80通。
市府透露，三級警戒期間，問題包括「可以湊一桌打麻將？」「可請專人到府施打疫苗？」、「美甲業一對一為什麼要停業？」「學生停課線上學習長時間盯電腦螢幕近視會增加？」等。
嘉市1999話務督導王詩婷說，5月中旬不少店家詢問是否在停業範圍內，也有業者打來埋怨不能營業，政府強制規範戴口罩後，正義感的民眾打電話檢舉沒戴口罩者，憑經驗，最多詢問的，為疫苗接種預約、疫情的相關管制措施、紓困領取。
嘉市1999於2016年被市議會刪除預算，停止4年多，去年9月重啟，市府智慧科技處指出，委託中華電信營運，維持白天有4線，夜間於12點之前2線、大夜班1線，24小時提供諮詢、轉接、派工、陳情電話服務，去年9月25日重新啟用至8月底，已服務1萬7950通電話，市民諮詢1萬1054件、受理陳情3210件、1388件派工案件，於外縣市需要嘉市1999服務，需撥（05）2251999。
智科處強調，打1999陳情、檢舉一定要真實姓名、聯絡方式，若重大檢舉例如違章建築，也要求檢舉人附身分證字號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言