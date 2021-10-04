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雲林學子與沿海耆老對話 手作中復刻萡子寮往昔生活

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府文化觀光處到四湖萡子寮舉辦職人生活體驗營，引領在地學子透過體驗，如製作烏倉寮，深入了解西海岸常民過去的近海漁業工作情景。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府文化觀光處到四湖萡子寮舉辦職人生活體驗營，引領在地學子透過體驗，如製作烏倉寮，深入了解西海岸常民過去的近海漁業工作情景。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣四湖鄉萡子寮居民，因海岸與村莊距離遙遠，長年倚靠捕撈野生烏魚維生，因此延伸出在沿海沙洲搭建「烏倉寮」及捕撈作業中最主要的運輸工具「海上竹筏」，縣府文化觀光處每年舉辦職人生活體驗營，今年活動配合防疫稍有縮小規模，但仍推出精致的烏倉寮、一夜干、蚵貝創作體驗，今年有15位在地學子參加，並與耆老對話，在新時代復刻當代記憶，學子開心呼喊「彷彿搭時光機重回往昔生活場景！」

文觀處表示，萡子寮漁港改建後，昔日近海漁業的作業情景已不復見，為找回時代韻味，讓體驗營更貼近年代生活氛圍，包括帶領大家製作縮小100倍的烏倉寮、漁網、一夜干，也利用西海岸的蚵貝，繪製創意七彩蠟，學子各個玩得不亦樂乎。

副縣長謝淑亞說，縣府近年補助萡子寮城鄉發展協會舉辦各類營隊，獲得當地學子熱烈參與和回響，更曾邀知名導演林煥文拍攝紀錄片，喚起居民、耆老塵封許久的記憶，也在談笑中找回海口家戶間的情感。

萡子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜表示，夏令營今年邁入第5年，此次邀請在北部大飯店擔任廚師的兄長蔡安豐，返鄉指導學員製作一夜干，「好新鮮！好好吃！」從未有過如此體驗的學生驚呼，現在要嘗到這道料理，恐怕得到日式餐館才有機會飽嘗鮮味。

「我想送給阿公阿嬤做紀念！」有學生大喊，蚵貝是長輩往昔的共同記憶，現在化身為繽紛亮麗的作品，最適合送給他們懷舊過去；蔡心娜說，希望藉各層面實作，傳承世代漁民「不怕苦、不怕難」的勇氣與智慧。

蔡心娜透露，漁村目前已邁入劍蝦、烏魚子捕撈季節，下月將會推出「冬之魚文化祭」，歡迎遊客親身走訪萡子寮，深入窺探漁村生活，體驗夢幻漁村親切的人文風情。

從未體驗過製作一夜干的學生們驚呼，現做的一夜干滋味竟如此新鮮美味。記者陳苡葳／翻攝
從未體驗過製作一夜干的學生們驚呼，現做的一夜干滋味竟如此新鮮美味。記者陳苡葳／翻攝
在北部大飯店擔任廚師的蔡安豐，今年首度參加萡子寮職人生活體驗營，並指導學生如何製作一夜干。記者陳苡葳／翻攝
在北部大飯店擔任廚師的蔡安豐，今年首度參加萡子寮職人生活體驗營，並指導學生如何製作一夜干。記者陳苡葳／翻攝
萡子寮城鄉發展協會主辦今年的職人生活體驗營，理事長蔡心娜特別邀請在北部大飯店擔任廚師的兄長蔡安豐，返鄉指導學員製作一夜干。記者陳苡葳／翻攝
萡子寮城鄉發展協會主辦今年的職人生活體驗營，理事長蔡心娜特別邀請在北部大飯店擔任廚師的兄長蔡安豐，返鄉指導學員製作一夜干。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣四湖萡子寮職人生活體驗營帶領學子編織漁網，繁雜的工序讓大家驚呼「又學到一項長輩的智慧！」記者陳苡葳／翻攝
雲林縣四湖萡子寮職人生活體驗營帶領學子編織漁網，繁雜的工序讓大家驚呼「又學到一項長輩的智慧！」記者陳苡葳／翻攝

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