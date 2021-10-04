聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林學子與沿海耆老對話 手作中復刻萡子寮往昔生活
雲林縣四湖鄉萡子寮居民，因海岸與村莊距離遙遠，長年倚靠捕撈野生烏魚維生，因此延伸出在沿海沙洲搭建「烏倉寮」及捕撈作業中最主要的運輸工具「海上竹筏」，縣府文化觀光處每年舉辦職人生活體驗營，今年活動配合防疫稍有縮小規模，但仍推出精致的烏倉寮、一夜干、蚵貝創作體驗，今年有15位在地學子參加，並與耆老對話，在新時代復刻當代記憶，學子開心呼喊「彷彿搭時光機重回往昔生活場景！」
文觀處表示，萡子寮漁港改建後，昔日近海漁業的作業情景已不復見，為找回時代韻味，讓體驗營更貼近年代生活氛圍，包括帶領大家製作縮小100倍的烏倉寮、漁網、一夜干，也利用西海岸的蚵貝，繪製創意七彩蠟，學子各個玩得不亦樂乎。
副縣長謝淑亞說，縣府近年補助萡子寮城鄉發展協會舉辦各類營隊，獲得當地學子熱烈參與和回響，更曾邀知名導演林煥文拍攝紀錄片，喚起居民、耆老塵封許久的記憶，也在談笑中找回海口家戶間的情感。
萡子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜表示，夏令營今年邁入第5年，此次邀請在北部大飯店擔任廚師的兄長蔡安豐，返鄉指導學員製作一夜干，「好新鮮！好好吃！」從未有過如此體驗的學生驚呼，現在要嘗到這道料理，恐怕得到日式餐館才有機會飽嘗鮮味。
「我想送給阿公阿嬤做紀念！」有學生大喊，蚵貝是長輩往昔的共同記憶，現在化身為繽紛亮麗的作品，最適合送給他們懷舊過去；蔡心娜說，希望藉各層面實作，傳承世代漁民「不怕苦、不怕難」的勇氣與智慧。
蔡心娜透露，漁村目前已邁入劍蝦、烏魚子捕撈季節，下月將會推出「冬之魚文化祭」，歡迎遊客親身走訪萡子寮，深入窺探漁村生活，體驗夢幻漁村親切的人文風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言