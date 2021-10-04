台南官田名產菱角正盛產 水雉復育有成歡迎遊客參觀

台南官田特產菱角種植與水雉的復育，原遭五月乾旱嚴重影響，所幸六月連日大雨解圍。官田區長陳仁偉說，中秋節後菱角進入採收，水雉復育也看到成果，正是遊客到官田欣賞菱田風光，觀看水雉菱波微步，體驗「水圳、菱角、水雉、烏金」的好時節，歡迎大家來官田「體驗在地動人的故事」。

官田區有「菱角之鄉」美名，水雉更與菱角相生相伴，每年秋天都吸引大批遊客來觀賞；陳仁偉說，今年水雉生態教育園區、林務局及市府合作菱角鳥夏季繁殖調查，發現水雉族群數量達1307隻，較去年增加166隻，官田區是水雉主要分布區域、數量占7成5。這項調查也見證官田區堅持推廣友善耕作信念、推動低碳環保及環境教育成果，也是是落實市長黃偉哲「做得更好、過得更好」施政理念。