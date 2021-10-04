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疫情影響4大癌症篩檢數破一成 奇美醫辦篩檢送禮卷促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
疫情影響4大癌症篩檢數破一成，奇美醫學中心辦篩檢送禮卷促銷活動。圖／院方提供
疫情影響4大癌症篩檢數破一成，奇美醫學中心辦篩檢送禮卷促銷活動。圖／院方提供

奇美醫學中心今天舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，符合資格並完成四癌篩檢者贈送禮券，活動將辦到22日禮卷送完為止。

疫情影響，癌症篩檢數量下滑，依國健署資料顯示，今年統計到7月底乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等四癌篩檢超過240萬人次，較去年同期篩檢數量減少約1成。奇美統計至8月底，相較去年同期篩檢總人數，減少約12%。

院方舉大腸癌篩檢為例，國健署篩檢顯示，糞便潛血檢查結果陽性者，每2人就有1人有大腸瘜肉，每20人就有1人大腸癌。截至今年7月底有約2萬名篩檢陽性個案未接受大腸鏡檢查，也就是可能會有1萬名大腸瘜肉及1千名大腸癌個案待檢查確認。每2年1次糞便潛血檢查，能有效降低35%大腸癌死亡率及降低二期以上大腸癌29%發生率。篩檢陽性不做大腸鏡檢查，則大腸癌死亡風險增加6成4。院方呼籲，陽性個案儘早回院就醫，不致耽誤治療。

奇美癌症篩檢站個案管理師林秋微表示，為增加篩檢意願舉辦「重陽九九，健康久久」活動，服務時間為周一至五上午8點至晚上9點，周六上午8點至中午12點，乳房X光攝影檢查可事先預約減少等候時間，預約專線06-2812811分機53290。

疫情影響4大癌症篩檢數破一成，奇美醫學中心辦篩檢送禮卷促銷活動。圖／院方提供
疫情影響4大癌症篩檢數破一成，奇美醫學中心辦篩檢送禮卷促銷活動。圖／院方提供

大腸癌 癌症 國健署

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