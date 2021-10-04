台南府連地下道明起封閉3個月 相鄰林森地下道恢復通車

台南市區鐵路地下化工程持續推進，明天起將封閉府連地下道，持續3個月到明年的1月2日，市府交通局表示，相鄰原本封閉部分車道施工中的林森路地下道工程，將暫緩施工，全線開放通行，以避免周遭交通壅塞。

交通局指出，為降低施工期間周邊交通影響，已要求施工單位鄰近橫交結點(如路口、地下道、陸橋)不可同時施作，以作為用路人改道動線。府連地下道明天起封閉施工，相鄰林森路(大同)地下道工區今天起將暫時停止施工，將道路標誌標線與設施依原樣復舊，並開放汽機車通行。

交通局長王銘德表示，府連地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因周邊路幅有限，必須採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，施工封閉約3個月，地下道封閉期間將以周邊林森路(大同)地下道、東門陸橋為主要替代道路，沿線將設置導引牌面，也會在重要交通結點派出義交人員協助交通疏導，希望透過這些配套，有效提高交通速率減少壅塞。

此外，施工單位為解決府連地下道封閉施工期間兩側老人及行動不便者往返不便的問題，如有通行需求由兩側各里里長協請鐵道局幫忙接駁。