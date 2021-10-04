台南推易壅塞路廊改善計畫 尖峰時段見成效

台南市政府8月起針對6處易壅塞路段推動路廊交通改善計畫，以4大策略執行2個月後發現，9月的尖峰車流量比7月增加10%，但平均車速提升約4%，顯示已有初步改善成效。

台南市長黃偉哲今天上午前往列入改善計畫的國道1號大灣交流道聯外道路視察計畫執行成效，特地從外圍搭乘計程車前往現場聽取交通局簡報、慰勉執行警義交人員，並聽取計程車駕駛對交通改善策略的看法。

台南市政府交通局局長王銘德表示，交通局與警察局合作，從8月起針對永康、大灣、仁德、新市等交流道聯外道路，以及中西區健康路及大同路等共6條路廊，推動易壅塞路廊交通改善計畫，執行「週期延長」、「左轉優化」、「警力疏導」、「智慧交控」4大策略。

王銘德表示，大灣交流道因北上匝道入口距離復興路口過近，高速公路主線壅塞時易回堵至平面道路，經調整復興路沿線及涵洞下迴轉道號誌，並由警察局於尖峰時段派員維持路口淨空，再協調高速公路局調整匝道儀控開啟時機，減少市區往國道1號北上車流號誌停等次數，改善復興路尖峰壅塞問題。

他說，在易壅塞路廊交通改善計畫實施後，8月上午尖峰平均車速提升15%，下午尖峰提升6%；9月因學校開學及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，尖峰車流量比7月增加10%，但平均車速仍提升4%，顯示已有初步改善成效。

黃偉哲表示，台南都市發展相當早，因此道路拓寬及挖掘地下道都不容易，且缺少捷運系統，所以車流特別多，上下班時間最容易塞車，市府將以滾動式檢討，持續透過人力及設備加強車流疏導，讓市民通行更便利，近期也將在重要道路設置交通資訊看板，方便駕駛人避開壅塞路段。