電線桿也能變成美麗家具 台電循環經濟腐朽變神奇

台電雲林區處今年以「電 循環共生」為主題，把大批退役的老舊木電桿、木棧板、木橫擔、礙子等電力材料，改造成為再生家具與家飾，各式各樣的木造桌椅和花架，典雅又具質感，讓人不敢相信這些美麗家具材料，是取自「黑麻麻」的舊電桿，台電昨天邀請民眾一同DIY體驗綠色循環經濟的神奇與妙處。

台電雲林區處表示，雲林目前約有22萬根電桿，包括木棧板、木橫擔及礙子等材料，都是使用多年的耗材，以往都委託環保公司處理，幾乎都直接去化，因早年的木造電桿，有的都是不錯的材質，直接去化很可惜，因此，台電最近思索如何對退役材料循環再利用，推動環保再生，將這些耗材變身為可用家具或裝置藝術，減少廢棄物。

斑駁的木橫擔可變身成為燈座、花架，電纜線也可作為茶几的桌腳，甚至電桿上的報廢礙子，可以變成風鈴，煤灰則變成杯墊或磚頭，這些廢材或副產物，經過改造開啟新生命，重新綻放光彩，最重要的是減少環境的負擔。

台電昨天下午舉辦「退役電桿再生」循環經濟體驗活動，除展示許多由電力系統改造的家具飾品和藝術作品，也讓民眾親手以木棧板、木橫擔等材料製作美麗花架之後，再種下1棵小樹苗，推動環境教育，令到場的副縣長謝淑亞等人稱讚不已。

台電配售電事業部執行長兼任副總經理王耀庭表示，台電今年推動「電．循環共生」，讓舊材料重生再利用，營造友善環境的循環模式，深具意義。雲林區處長顏錦義也表示，木橫擔、電纜線、木棧板在供應電力扮演重要角色，退役後再轉化為盆栽、茶几等，融入生活，物盡其用實踐守護地球的責任。