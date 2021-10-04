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中山高台南各交流道老塞車 黃偉哲搭小黃體驗改善狀況
中山高永康等台南路段交流道周遭聯外道路經常塞車，尤其上下班與連假尖峰時刻民眾抱怨連連；市府8月執行改善計畫，市長黃偉哲上午到大灣交流道了解改善後交通狀況，認為周一上班尖峰車流量大，但經交通局時制調整及警力疏導，永康復興路往大灣交流道方向車流能順暢好走、慰勉執勤警義交，指示交通局、警察局滾動檢討車流疏導，維護用路環境。
市府今年8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路及中西區健康路、大同路等6條路廊，推動「易壅塞路廊交通改善計畫」。黃偉哲上午搭計程車到大灣交流道體驗改善狀況。計程車駕駛稱，大灣交流道附近交通有比以往順暢，希望市府能設立看板提早顯示塞車資訊。黃偉哲說，已編列經費近期在重要道路上設置交通資訊看板，方便駕駛人提早避開壅塞路段。
交通局長王銘德指出，8月實施改善計畫後，平均車流速度上午尖峰提升15%、下午尖峰提升6%，9月起因學校開學及疫情趨緩，尖峰車流量雖比7月增加7到10%，但平均速度仍提升2到4%，顯示第一期改善已有初步成效。
黃偉哲表示，古都台南都市發展早，道路拓寬及挖掘地下道都不易，且缺少捷運系統，車流特別多，尤其上下班時間最容易塞車，市府努力解決，持續透過人力及設備加強車流疏導，讓通行更便利。
王銘德指出，交通局與警察局合作針對永康中正南、北路與大灣小東路、復興路，仁德東門路與新市南科聯絡道、新港社大道等各交流道聯外道路及中西區健康路、大同路6條易壅塞路廊，執行增加綠燈時間、增設左轉道及待轉區，搭配警力疏導、智慧交控「四大策略」改善。
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